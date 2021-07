Razpis za krajšanje čakalnih dob v zdravstvu nared

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma danes bo minister za zdravje Janez Poklukar objavil nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih dob. Tak razpis, ki bi v letih 2020 in 2021 z vložkom 42 milijonov evrov izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev, je predvideval že oktobra lani sprejeti PKP5, a ni bil nikoli objavljen, v pred nekaj tedni sprejetem zakonu o nujnih ukrepih v zdravstvu pa so veljavnost določil podaljšali do konca leta 2022. Na vztrajanje opozicije, ki svari pred privatizacijo zdravstva, pa je opredeljen tudi kaskadni sistem, pri katerem imajo javni zavodi prednost.