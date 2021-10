Razveljavili postopek oddaje naročila dobave zdravil za javne zavode

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev« naročnika Lekarniška zbornica Slovenije, Ljubljana, obravnavala štiri zahtevke za revizijo. Gre za vlagatelje Kemofarmacija in Salus iz Ljubljane in Fermadent iz Maribora ter računskega sodišča kot zagovornika javnega interesa.



Vlagatelji so zatrjevali, kot so v sporočilu za javnost zapisali iz DKOM, da je naročnik določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oblikoval v nasprotju z določbami zakona o javnem naročanju. Dva vlagatelja – Salus in Farmadent – nista izkazala naročnikovih kršitev, zato je DKOM zahtevka zavrnil kot neutemeljena. Druga dva pa sta izkazala naročnikove kršitve omenjenega zakona, in sicer je DKOM ugotovil »naročnikovo kršitev načela transparentnosti javnega naročanja in načela enakopravne obravnave ponudnikov, saj dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila določa, da bodo posamezni javni lekarniški zavodi za ista zdravila sklenili okvirni sporazum z dvema ali več dobavitelji zdravil, pri tem pa naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo.«



Zato iz tega ni mogoče ugotoviti, ali bo posamezni javni lekarniški zavod naročal zdravila od prvega ali od drugega podpisnika okvirnega sporazuma. DKOM je tudi ugotovil naročnikovo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti, saj sta merili popust na ceno zdravilo in ugodnost na obseg dobav oblikovani na način, da ob skupni uporabi ne identificirata cenovno najugodnejše ponudbe.

