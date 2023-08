Rdeči križ Slovenije in Karitas poenotila merila za pomoč

Vlada se je odločila, da 11,1 milijona evrov pomoči prizadetim v nedavnih neurjih in poplavah razdeli enotno med obe humanitarni organizaciji: Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas - to je vsaki po pet milijonov evrov. Denar je že na njunih računih.

V izogib podvajanju in da bo pomoč do ljudi prišla čim prej, so se dogovorili, da bodo tudi za razdeljevanje pomoči veljala enotna merila, imenovali pa bodo tudi skupno komisijo.

Po podatkih Matica Slapšaka z Rdečega križa Slovenije se je na njihovem računu doslej iz naslova donacij zbralo okrog milijona evrov, še okrog 400.000 evrov so ljudje nakazali prek sporočil SMS, predvidoma danes pa pričakujejo 60.000 evrov vredno donacijo Nogometne zveze Slovenije. Kot je še dodal Slapšak, se »počasi približujejo dvema milijonoma evrov«.

Tudi Karitas je s pomočjo številnih Slovencev ter mednarodne mreže Karitas, podjetij, ustanov, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter organizacij mreže Caritas Europa zbrala že prek 1,5 milijona evrov pomoči za prizadete. Na teren so med drugim že posredovali 300.000 evrov za nujno pomoč in bone za gospodinjstva za nujne potrebščine.