Referendum napel časovnico za demografski sklad

V nadaljevanju preberite še:



Vlada kljub nasprotovanju sindikatov, opozicije in delov strokovne javnosti nadaljuje postopek sprejemanja zakona o nacionalnem demografskem skladu. Bo glede na nedavne premike v poslanskih vrstah zakon sploh sprejet? Kdo predlaga referendum, zakaj in kaj to pomeni za ustanavljanje demografskega sklada?