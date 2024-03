Državni svet je zlorabljen v politične namene

V sredo bodo državni svetniki nadaljevali razpravo in verjetno tudi končno le odločali o zahtevi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki naj bi se lotila sumov nepravilnosti pri poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter domnevno nezakonitega financiranja Gibanja Svoboda. S to zahtevo SDS ni uspelo v državnem zboru, saj podpisov za ustanovitev ne dajo poslanci NSi.

Pobudo za sprejetje zahteve za odreditev parlamentarne preiskave je podal državni svetnik iz vrst SDS Andrej Poglajen, uradno pa je predlog vložila interesna skupina lokalnih interesov. Če državni svet pobudo potrdi, mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo.

Odvetniška pisarna Mirka Bandlja je skupaj s predsednikom uprave Gen-I Maksom Helblom (njegova soproga je sicer generalna sekretarka sedanje vlade) državnim svetnikom poslala pravno mnenje, v katerem pojasnjuje, zakaj parlament ne sme preiskovati poslovanja državnega podjetja Gen-I, ko ga je vodil Robert Golob.

Bandelj meni, da se državni svet zlorablja v politične namene. »Državni svet je po ustavi organ, ki zastopa različne interese, interese delojemalcev, lokalnih skupnosti in tako naprej, zdaj pa se postavlja v izrazito politično vlogo, čeprav naj bi bil korektiv politiki in političnim strankam. SDS, ki ni bila uspešna v državnem zboru, skuša do preiskovalne komisije priti prek državnega sveta. Na neki način ga zlorablja, saj ga postavlja v eminentno politično vlogo in v vlogo opozicije državnemu zboru. To ni dobro. Ta zdrs bo zagotovo pripomogel k vnovični krepitvi razprav o ukinitvi in oživitvi dileme, čemu je državni svet sploh namenjen,« je povedal gost tokratnega podkasta Moč politike.

Mirko Bandelj je bil pomemben politik LDS, notranji minister ter generalni sekretar več vlad LDS. Ena njegovih najbolj znanih izjav je bila – ko je upravičeval nakup falcona – da gre za večnamensko letalo, s katerim bodo lahko prevažali tudi ranjence.

Dobro torej ve, kako težko je včasih pred novinarji braniti nekatere politične odločitve. Imenovanje ministra Mateja Arčona za vladnega govorca je po njegovem mnenju dobro, saj velja za izkušenega in treznega ter enega boljših članov Gibanja Svoboda, ki je po njegovi oceni še derivat LDS.

V podkastu se je med drugim spomnil časov, ko je ugotovil, da ga zasledujejo. Zanikal je, da je stric iz ozadja ministrice Alenke Bratušek, ki ga kliče za nasvete.

Na vprašanje, zakaj se 30 let po aferi Depala vas, ki je s položaja Drnovškovega obrambnega ministra odnesla Janeza Janšo, še vedno ukvarjamo (tudi) z njo, pa je odvrnil, da je vračanje k tem temam največja tragedija politike in naše države. »Tako bo, dokler bosta Janez Janša in Milan Kučan na sceni, čeprav se Kučanu pripisuje prevelika moč.«

Bandelj, ki je zdaj tudi predsednik nadzornega sveta Luke Koper, je odgovoril med drugim tudi na vprašanje, kakšno zapuščino mu je na tej funkciji zapustil predhodnik Franci Matoz. »Dobro,« pravi. Povedal je še, da mu je žal, ker v vladi ni stranke NSi. Po njegovem mnenju ima namreč ta stranka najboljši zdravstveni program.

Dotaknili pa smo se tudi blokade protikorupcijske komisije, ki jo je s tožbo za izločitev člana njenega senata povzročil odvetnik predsednika vlade.