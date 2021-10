Rezi na TV Slovenija bi lahko bili tudi (politično) interesni

V nadaljevanju preberite:

Podatki in pojasnila, ki so nam jih sami poslali v odgovor na vprašanje o gledanosti oddaje Politično s Tanjo Gobec, ki jo vodstvo želi v prihodnjem letu ukiniti, dosedanje utemeljitve Valentina Areha in Andreja Graha Whatmougha, da je bilo merilo za ukinjanje oddaj gledanost, postavljajo pod vprašaj.