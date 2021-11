Robert Časar spet na zatožni klopi

Po trinajstih letih od očitanega kaznivega dejanja in petih letih od vložitve obtožnice se je včeraj na koprskem okrožnem sodišču le odvil predobravnavni narok proti nekdanjemu vodstvu Luke Koper zaradi domnevne zlorabe položaja pri nakupu deleža v slovaški družbi TTI oziroma pomoči pri tem. Gre še za eno v nizu kazenskih in odškodninskih zadev proti upravi Roberta Časarja, ki je slovenski pristaniški družbi načelovala med leti 2005 in 2009. Luka Koper naj bi bila zaradi tega posla oškodovana za skoraj 20 milijonov evrov.

»Ne priznavam krivde,« je zatrdil Robert Časar, enako sta se izrekla tudi nekdanji član uprave Luke Koper Marjan Babič in nekdanji izvršni direktor družbe Milan Pučko. Naroka na sodišču pa se nista udeležila soobtožena Aldo Babič, prav tako nekdanji član uprave Luke, in Dieter Kaas, predstavnik slovaškega logističnega podjetja TTI. Prvi je bil odsoten zaradi zdravstvenih težav, za drugega pa ni bilo znano, ali je vabilo sploh prejel. Oba sta obtožbi sicer ugovarjala.

Luka Koper je leta 2008, pod Časarjevo upravo, kupila 10-odstotni delež TTI za 25,8 milijona evrov, pri čemer naj bi to naložbo bistveno preplačala. Po Časarjevi odstavitvi je odškodninsko tožbo za 19,6 milijona evrov sprožil njegov naslednik Gregor Veselko. Sodišče je tožbo razdelilo na dva dela – na tistega proti upravi in tistega proti nadzornikom. Ne eden ne drugi postopek še nista zaključena. Obenem je stekel tudi omenjen kazenski postopek.

Obramba opravičuje nakup

Začetek glavne obravnave v tej zadevi je predviden za 10. februar prihodnje leto. Kot je opozorila obramba, se v odškodninskem postopku Luke proti nadzornikom, ki zaradi pritožb in razveljavitev sodb traja že več let, še ni dokazalo dejanske vrednosti kupljenega deleža TTI, kakor tudi niso bili ovrednoteni domnevni sinergijski učinki. Obtoženi so tudi naročili študijo pri Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, ki naj bi dokazovala upravičenost nakupa.

Robert Časar, ki se trenutno ukvarja s kmetovanjem v Lendavskih Goricah, je sicer že prestal zaporno kazen zaradi zlorabe položaja in prejemanje daril v zadevi Orleška gmajna, na prvi stopnji pa je bil obsojen tudi v zadevi Beltinci, a je bila sodba pozneje razveljavljena in se je sojene začelo znova.