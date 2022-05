Robert Golob, politik novega kova

»Včasih morda hitrih besed, a vedno premišljenih dejanj. Je odličen strateg, vizionar in tudi dober vodja.« S temi besedami opisuje Roberta Goloba njegov politični sopotnik, generalni sekretar stranke Gibanje Svoboda Matej Arčon.

Predvidoma prihodnji petek, po predstavitvi kandidatov na pristojnih parlamentarnih odborih, bodo poslanci odločali o predlogu njegove ministrske ekipe, ali bo prevzel vajeti izvršne oblasti. Je politik novega kova. Po Janezu Drnovšku je prvi, ki prihaja iz gospodarstva in od tam v politiko očitno prenaša tudi prijeme vodenja in organizacije dela. Je finančno neodvisen in ekonomsko svoboden. Čeprav je bil zadnjih petnajst let aktiven v poslovnem svetu, trdi, da nima stikov s centri moči, ki so v preteklosti prepogosto odločali o poti, po kateri je hodila Slovenija. Tudi puška Marjana Šarca se je po njegovi oceni znašla v koruzi zato, ker je leva sredina prepredena z interesi.

Včasih je morda hitrih besed, a vedno premišljenih dejanj, Matej Arčon.

Svojim poslancem in sodelavcem je zabičal previdnost pred lobisti, ki jih bodo obletavali po prevzemu oblasti, in jim na srce položil zavedanje, da delajo v javnem interesu. Vztraja pri odločitvi o nesodelovanju z agencijami, ki se ukvarjajo tudi z lobiranjem, medtem ko je bila v preteklosti redna praksa politike – v želji, da bi imela (tudi) medijski mir – privolitev v sklepanje različnih svetovalnih in drugih pogodb, in denar z računov državnih podjetij se je tako obilno pretakal na njihove transakcijske račune.

Afer se ne boji, pravi, ker ima čisto vest, saj nikoli v življenju ni prejel nobene provizije, vsi njegovi zaslužki pa so javni in davki plačani.

Tiste, ki jih je spustil v svoj krog, je dal preveriti profesionalcem. Med morebitnimi kandidati za poslance so zavrnili marsikoga, za katerega so ocenili, da ima prevelik politični nahrbtnik. Njegovi poslanci, a ne le oni, so morali opraviti tudi Gallupov test, ki ga je za sestavljanje ekip in dodeljevanje nalog uporabljal že v Gen-I. Z ugotavljanjem vrlin in talentov – da bo vsak lahko delal tisto, v čemer je najboljši – bo nadaljeval, napoveduje. V poslu se je naučil odločnosti, realnosti in tega, da ne živi v iluzijah glede tega, kaj prinaša prihodnost.

Ko smo ga vprašali, ali se ne boji izzivov oziroma težav, ki jih prinašajo razmere v svetu, je odgovoril: »Ko so stvari enostavne, se je lahko 'tepsti' za politične funkcije.«

Petinpetdesetletni Robert Golob je bil rojen v Šempetru pri Gorici, študiral je elektrotehniko in doktoriral pri 27. letih. Gen-I je vodil od leta 2006. Iz Primorske se ne bo preselil v Ljubljano, vztraja tudi, da svoje družine ne bo izpostavljal javnosti. Bil je član Pozitivne Slovenije, nato stranke Zavezništva Alenke Bratušek, letos pa je s prevzemom stranke Z.dej in njenim preimenovanjem stopil na čelo Gibanja Svoboda, ki ga je volilo 410.769 ljudi.