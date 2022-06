Rozana Šuštar: Opravičujem se zaradi komunikacije, drugih kršitev ni bilo

»Opravičujem se zaradi komunikacije med nadzornikom in delavci v obratu, ki je prišla v javnost,« je priznala Rozana Šuštar. »Glede na vse navedbe v medijih pa zavračam vse očitke v zvezi z izkoriščanjem delavcev, neizplačevanjem plač, regresov, potnih stroškov in vsega drugega, kar naj bi letelo na nas,« je dejala na današnji tiskovni konferenci v gostinskem lokalu na Kozini. Obljubila je, da bo novinarje povabila v podjetje, a se mora o tem pogovoriti še z delavci.

Zakonca Rozana in Boris Šuštar sta ustanovitelja podjetij Marinblu in Selea, ki se ukvarjata s trgovanjem in predelavo rib, a so se v javnosti znašli posnetki delavcev, ki prebivajo v proizvodnih prostorih, očitki o siljenju k delu prek stalnega videonadzora, neupoštevanje delovnega časa in celo obtožbe o spolnem nadlegovanju. Pogovor z enim od delavcev, ki je Šuštarjevim očital, da dela za 3,8 evra na uro, tudi neprekinjeno do 40 ur, je na pobudo Delavske svetovalnice prva objavila RTV Slovenija. Na to se je odzval tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki je prikazano ravnanje obsodil. V trgovski verigi Spar so s Šuštarjevimi že sklenili prekiniti pogodbo.

Rozana Šuštar je pojasnila, da fotografija o namestitvi 12 indijskih delavcev v proizvodnih prostorih prikazuje le začasno rešitev, sicer so jim poskušali najti druge prostore. Večkrat so jih že selili, ker je namestitev v Istri ali na Krasu v tem obdobju težko najti, trenutno se delavci nahajajo v hotelu v Košani.

Za Indijce imajo začasno dovoljenje za delo

Dejala je, da po inšpekcijskem nadzoru, ki so ga imeli danes, indijski delavci imajo dovoljenje za delo, da ne bi zaustavili proizvodnje. Portugalsko podjetje, preko katerega so delavce najeli, pa bo moralo naknadno, v 15 dneh, urediti vsa dovoljenja za delovanje v Sloveniji. »Danes so bili pri nas inšpektorat za delo, finančna uprava in trenutno poteka veterinarski pregled. Vse, kar moramo še urediti, je, da naknadno pošljemo manjkajočo dokumentacijo glede dovoljenja za te Indijce,« je menila.

Jadranko Grlić, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo, pa je danes napovedal, da bodo podjetjema Selea in Marinblu izdali prepoved zaposlovanja tujih delavcev, med preiskavo pa so poleg tega ugotovili, da nekateri delovni stroji niso varni za delo, in so njihovo uporabo prepovedali.

Šuštarjeva je glede videonadzora nad delavci v proizvodnji pojasnila, da ga izvajajo zaradi varnostnih razlogov in spoštovanja higienskih standardov. Priznala pa je, da je bila raven komunikacije, ki je prišla v medije, neprimerna: »Opravičujem se, če je prišlo do nepravilne komunikacije s strani naših vodij in predstavnikov podjetja. Verjamem, da ni bilo mišljeno slabo, ampak je bilo izraz trenutnega stanja zaradi stresnih situacij glede zamujanja z ribo oziroma prevoznih in logističnih storitev.«

V imenu Šuštarjevih je spregovoril tudi odvetnik Milan Vajda, ki je izpostavil, da so njegove stranke žrtve medijskega pogroma. »Dr. Boris Šuštar je prestal kalvarijo že pred dvajsetimi leti, z medijskim pogromom poleg kazenskega postopka, in nato mu je po vsem tem uspelo postaviti na noge družinsko podjetje v zelo zahtevni branži, ki je uspešno,« je podčrtal. Po njegovem mnenju je posredi poskus uničenja podjetja. Kot je navedla, nima informacij, da bi kateri izmed trgovcev z njimi prekinil pogodbo, pač pa, da naročila redno potekajo.

Posel z ribo je izjemno zahteven, a ga širijo

Rozana Šuštar je potrdila, da širijo proizvodnjo v Izoli. Opozorila je tudi, da gre za izjemno zahteven posel, saj so ujetniki pričakovanj kupcev, pogoste so tudi težave v proizvodnji, kjer se stroji kvarijo, težko je zaradi tesnih rokov, ki se jih morajo držati, gre pa za težaško delo, ki ga le redkokdo želi opravljati. »V desetih letih smo imeli več pregledov, vendar niso ugotovili nobenih večjih kršitev, tudi nismo dobili nobenih kazni, če je bilo kaj narobe, pa smo vse dopolnili. Radi bi, da podjetje posluje naprej, saj daje plačo več družinam. Smo uspeli zgraditi uveljavljeno blagovno znamko pri trgovcih, ki so z nami zadovoljni, kako se bodo pa odločili za naprej, je pa odvisno od vas medijev.«