S športom proti vladi

Ponovno je bilo tudi nekaj kolesarjev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Skupinice ljudi so si podajale žoge. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kakor skoraj vsak petek v zadnjem letu so tudi ta petek ob sedmih v jedru Ljubljane potekali protesti proti vladi. Ker je dovoljeno druženje do desetih ljudi na prostem pod pogojem, da ne gre za političen shod, kar je po mnenju protestnikov sicer groba kršitev ustave, so se namesto na političnem shodu danes zbrali na žoganju.Nekaj manjših skupin si je na Trgu republike podajalo žoge, prišlo je tudi nekaj kolesarjev in sprehajalcev. Policisti so enega izmed najbolj opaznih protestnikov,, domnevno celo opozorili, da je politično izražanje prepovedano. Jenull je poudaril, da je postalo jasno, da ukrepi niso namenjeni preprečevanju širjenja okužb, temveč onemogočanju protestov in svobode govora.Športno udejstvovanje pred parlamentom je potekalo slabo uro, nakar so se športniki mirno razšli.Protesti proti vladipotekajo redno že od njenega nastanka. Ko so vladni ukrepi to dopuščali, se je na njih tedensko zbralo več tisoč ljudi.