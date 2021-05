Savne bi lahko uporabili v boju z virusi

Savnanje povečuje odpornost in preprečuje razmnoževanje virusov. FOTO: Matej Povše/UKC Ljubljana

V turistični panogi je večkrat slišati, da hotel brez različnih storitev, med drugimi tudi savn, ne sledi trendom. Savne imajo tudi tako rekoč vsa kopališča in zdravilišča. Da obstaja povpraševanje, kažejo ponudbe namestitev, ki pa dostop v savne omogočajo le gostom, ki plačajo prenočitev in so testirani, cepljeni ali pa so preboleli covid-19. Druge savne so zaprte, čeprav kaže, da so učinkovite v boju proti virusom.»Večkrat smo na vladne odločevalce posredovali študijo o uporabi savn, ki jo je sicer opravil dddr.iz Avstralije, kot izredno uspešno metodo za dvig odpornosti in dokazano uničevanje virusov z vročino. Žal so vsi strokovnjaki, tudi na NIJZ, tako kot svetovalna skupina pri vladi ta aspekt prezrli in ga, žal, znova niso upoštevali,« pravidirektor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.V študiji, ki sicer ni edina te vrste, Cohen ugotavlja , da ljudje in tudi nekateri drugi sesalci že stoletja uporabljajo vročino za preprečevanje in zdravljenje virusnih okužb dihal. Različne skupnosti so za to uporabljale vroče vrelce, savne, ogrete šotore, koče in podobno. Epidemiološki dokazi, pridobljeni iz raziskav teh skupnosti, kažejo, da je redno savnanje povezano z zmanjšanim tveganjem za okužbe dihal in pljučnice. Nadzorovani poskusi kažejo tudi na zmanjšanje tveganja za virusne okužbe dihal, če se te vendarle zgodijo, pa lahko savnanje zmanjša simptome in olajša potek bolezni, ki jo povzročijo virusi.»Jasno je, da lahko ljudje tolerirajo temperature, ki jih koronavirusi ne morejo, poleg tega pa ima vročinski stres veliko nespecifičnih učinkov pri povečevanju imunosti. Za covid-19 bi bilo treba opraviti dodatne specifične raziskave, vendar je veliko dokazov, da je vročina ustrezen način za boj z virusnimi okužbami,« pravi Cohen. Dodaja, da so za tiste, ki do savne nimajo dostopa, uporabne tudi vroče kopeli ali pa vdihavanje vročega zraka oziroma pare.Savna toliko zviša temperaturo v zgornjih dihalih, da lahko uniči viruse, kjer vstopajo. Poleg tega odpirajo nosne odprtine, da se lažje čistijo. Vročinski stres je podoben vročini ob bolezni, ki pospeši metabolizem, spodbudi imunski sistem in ustavi razmnoževanje virusa. Tako se pospeši tudi dihanje, ki izloči več ogljikovega dioksida, zraven pa se poviša pH krvi, kar pomaga obrambi pred virusi. Poleg še drugih učinkov savnanje poveča prekrvavljenost kože, iz katere se z znojem izločijo strupene snovi, hkrati pa kožo neguje in čisti od znotraj.Na NIJZ navodil za savne in solarije tako rekoč niso spreminjali od začetka epidemije. »Do popolne umiritve epidemiološke situacije s covidom-19 odsvetujemo obisk turške savne, druge vrste savn naj naenkrat ne uporablja več kot ena oseba, razen če gre za člane iste družine oziroma osebe, ki so že sicer v tesnem stiku,« pravijo v navodilih. To še ne pomeni praktične ustavitve obratovanja vseh savn, upravljavci pravijo, da so večja težava navodila za zaposlene.Po uporabi finske in drugih savn se očisti in razkuži tudi tuš, ki ga je stranka uporabljala. Prav tako se po vsaki menjavi stranke razkužijo površine, ki jih je ta uporabljala (garderoba, sedna ploskev stola, mesto, kamor stranka odloži svojo torbo). Tako bi bilo treba zagotoviti več zaposlenih, ki bi neprestano razkuževali tuše, gostov pa bi bilo bistveno manj.