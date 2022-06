SDS karte še skriva, NSi proti oviranju

»Vse je mogoče,« so po sprejetju sprememb zakona o vladi v SDS odgovarjali na vprašanje, ali se bodo podali v naknadni zakonodajni referendum. Žan Mahnič, poslanec SDS, pa je odgovoril, da imajo za odločitev sedem dni časa in da lahko 2.500 podpisov za začetek postopkov zberejo v enem samem dnevu. Ali jih tudi bodo, pa naj bi bilo odvisno od odziva javnosti v prihodnjih dneh, ko bo tudi že jasno, ali se bo te naloge lotil Vili Kovačič, aktivist, ki je vedno tam, kjer je SDS. Ta je namreč že napovedal, da bo začel zbirati podpise. »Z njim se nismo pogovarjali,« je zatrdil Mahnič

A že začetek referendumskih postopkov, ki vodijo do zbiranja potrebnih 40.000 overjenih podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, bo za koalicijo Roberta Goloba pomenil nov zamik pri oblikovanju vlade, kot so ji zamislili. Zbiranje podpisov bi se zaradi poletnih počitnic namreč začelo šele septembra.

»Vsem tudi najbolj naivnim je jasno, da gre za zavlačevanje in nagajanje vladi,« je povedal Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda, ki pravi, da odločitve vlade zagotovo niso odvisne od števila ministrstev, ampak od načina dela. Nova ministrstva za solidarno prihodnost, visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo pa po njegovo govorijo o smeri in ciljih delovanja te vlade. Sami bi si želeli, da bi se reorganizacija vlade zgodila do parlamentarnih počitnic, da bi te nato lahko izkoristili za delo.

Cigler Kralj: preveč izgovorov

Prav zato bo besedah vodje poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja niso naklonjeni »oviranju« z odhodom na naknadni zakonodajni referendumu, četudi bi si želeli bolj vitko vlado, ki bila po njegovo tudi bolj učinkovita. »Preveč imajo izgovorov, da ne morejo učikovito delati zaradi ovir na poti do tega oblikovanja,« je Cigler Kralj spomnil na začetni predlog SDS za posvetovalni referendum, zaradi česar se je vlada sprva oblikovala po obstoječem zakonu, v katerem je 17 resorjev. Po uveljavitvi sprememb bo imela vlada 19 ministrstev in vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi minister brez resorja.

Če se Kovačič in SDS za zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma vendarle ne bi odločila, bi ministrske kandidate lahko zaslišali že 5. oziroma 6. julija. Zadnjo besedo, kdo bo vse moral na zaslišanje zaradi sprememb resorjev bo po uveljavitvi zakona najverjetneje dala parlamentarna zakonodajna-pravna služba. Za njeno mnenje bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič predvidoma še zaprosila.