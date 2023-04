Novela zakona o RTV Slovenija: Še brez odločitve o izločitvah sodnikov

Ustavno sodišče danes še ni sprejelo nobene odločitve glede novele zakona o RTV Slovenija, tudi ne o zahtevah za izločitev treh sodnikov. »Obravnavo bo nadaljevalo predvidoma na naslednji seji,« je sporočil generalni sekretar Sebastian Nerad.

Tako za zdaj še ni jasno, kakšen bo izkupiček »izločitvene vojne«, ki je potekala v zadnjih dneh v prepričanju, da bi izločitev posameznih sodnikov lahko prevesila tehtnico v to ali ono korist. Že ob odločanju o zadržanju ključnega dela novele se je namreč nakazala pat pozicija, ki naj bi jo na koncu presekal predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto in glasoval za zadržanje. To je bilo – ob že prejšnji izločitvi Roka Čeferina – sprejeto s petimi glasovi za in tremi proti.

Vlada in predsednica državnega zbora sta tako predlagali izločitev Klemna Jakliča zaradi njegovega zagovarjanja aktualnega Grimsovega zakona, predlagatelji ustavne presoje pa izločitev Neže Kogovšek Šalamon zaradi njenega sodelovanja z Mirovnim inštitutom, ki je sodeloval v kampanji za novelo v presoji, in Accetta zaradi njegovega srečanja s komisarko Vero Jourovo, ki je sicer zatrdila, da o zadevi nista razpravljala.

O noveli naj bi ustavno sodišče sicer odločalo absolutno prednostno, a številni predlog in pobude bi lahko odločanje o zadevi – kot so svarile tudi sodnike, ki so glasovale proti zadržanju – še precej zavleči.