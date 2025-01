Še nič novega o novih guvernerju Banke Slovenije in varuhu človekovih pravic

Po posvetih poslanskih skupin pri predsednici republike Nataši Pirc Musar o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic so favoriti še nejasni. Precej napora bo, kot kaže, terjalo predvsem iskanje 60 glasov za izvolitev varuha. Stranke se o podpori kandidatom še ne izrekajo, počakale bodo na uradni predlog predsednice.

Današnja posvetovanja pri predsednici republike sta med predstavniki parlamentarnih strank zaokrožila vodji poslanskih skupin SD in Levice. Pirc Musar bo danes sprejela še poslanca narodnih skupnosti, v začetku prihodnjega tedna pa še nepovezane poslance.

A po že opravljenih posvetih kaže, da se poslanske skupine še niso uspele poenotiti glede kandidatov za omenjeni funkciji.

Vodja poslancev SD Jani Prednik in vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec, ki sta se s predsednico sestala popoldne, sta zatem pojasnila, da so na srečanju govorili predvsem o samem postopku teh imenovanj.

»O konkretnih imenih še nismo govorili, izmenjali smo si naša stališča, verjetno bo potekal še drugi ali morda celo tretji krog pri predsednici,« je dejal Prednik. Po njegovih besedah namreč ugotavljajo, da bo zelo težko najti dvotretjinsko večino oz. 60 poslanskih glasov. A sam zatrjuje, da ostaja optimist, da bo »politika pokazala zrelost in našla ime, ki bi v državnem zboru lahko dobilo ne samo 60 glasov, ampak morda še kakšnega več«.

Po Prednikovi oceni pa je manj verjetno, da bi o kandidatu za katero od funkcij poslanci lahko glasovali na januarski redni seji. Tudi Vatovec je ocenil, da je še prezgodaj govoriti, kdo lahko doseže potrebno večino, in bo potreben »verjetno še kakšen krog teh pogovorov«.

Šef poslancev Levice je sicer spomnil, da je predsednica med 14 kandidati za varuha pripravila ožji izbor. Danes so se pogovarjali tudi o teh, a za dosego 60 glasov bo treba najti nek kompromis, je izpostavil.

Ožji izbor

Med imeni kandidatov, ki naj bi jih predsednica uvrstila v ožji krog za varuha, so sicer v medijih v preteklih tednih zaokrožili direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Če stranke glede kandidata za varuha ostajajo vsaka na svojem bregu, pa upajo, da bi se lažje poenotile glede novega guvernerja Banke Slovenije, ki za izvolitev potrebuje 46 poslanskih glasov.

Predsednica republike sicer ni uspela s svojim prvim kandidatom, nekdanjim premierjem in finančnim ministrom Antonom Ropom. Koalicija se je namreč poenotila okoli državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec. Po nekaterih informacijah pa tudi možnost, da bi predsednica tokrat predlagala to kandidatko, še ni povsem pokopana.

V uradnih izjavah sicer vodje poslanskih skupin te možnosti niso potrdili ali zanikali, po večini kandidatom poimensko tudi niso izrekali podpore, saj da bodo s tem počakali do uradnega predsedničinega predloga.

»Tukaj smo se strinjali, da je naloga nekoliko lažja, a tudi pri guvernerju, glede na to, da je zelo pomembna funkcija v državi, bi si sam želel, da najdemo soglasje tudi z opozicijo,« je dejal Prednik. Vatovec pa je glede glasovanj o guvernerju povedal le še, da bo »čast, da sama pove, kdaj bo ta predlog poslala tudi v državni zbor«, prepustil predsednici.

Da bodo do tedaj počakali z opredeljevanjem o posameznih kandidatih, so dopoldne v izjavah po posvetovanjih navajali tudi vodje poslanskih skupin SDS Jelka Godec, Svobode Nataša Avšič Bogovič in NSi Janez Cigler Kralj.