Izbiranje direktorja Onkološkega inštituta

Zaplet zaradi odstopa

Dnevni red seje



1. Potrditev Zapisnika 21. seje Sveta OI z dne 22.12.2020;

2. Pregled realizacije in čistopisa sprejetih sklepov;

3. Informacija glede reševanja prostorske stiske na OI;

4. Soglasje Sveta OI k pravnim poslom;

5. Akt o omejitvah pri investicijah in sklepanju pravnih poslov;

6. Poročilo o inšpekcijskih nadzorih;

7. Imenovanje generalnega direktorja OI;

8. Informacije, vprašanja in pobude.

Za direktorski stolček se med drugimi potegujeta tudi zdajšnja vršilka dolžnosti direktorice, ekonomistkain nekdanji minister za zdravje Samo Fakin , ki se je pred nedavnim neuspešno potegoval tudi za vodstveni položaj na ZZZS , ki ga je pred leti že zasedal.Razpis za generalnega direktorja Onkološkega inštituta (OI) je bil objavljen 17. julija lani, rok za oddajo vlog se je iztekel 31. avgusta 2020.Ker je julija 2020 takratna predsednica Sveta inštituta, ki je bila hkrati tudi članica 4 članske razpisne komisije, odstopila, je bilo potrebno najprej v razpisno komisijo imenovati novega člana. Naloga razpisne komisije je bila presoja, ali so prijavljeni kandidati predložili vse potrebne dokumente, ki naj bi dokazovali izpolnjevanje pogojev. Komisija se je sestala 22. 9. 2020 ter ugotovila, da je na razpisano delovno mesto za generalnega direktorja prispelo 9 vlog. Vse vloge so bile pravočasne, je bilo pa 5 kandidatov pozvanih k dopolnitvam.3. decembra 2020 je vlada razrešila pet predstavnikov ustanovitelja v Svetu ter imenovala nove člane. Na 21. seji Sveta, 22. 12. 2020, so člani v delno novi sestavi tudi prvič zasedali. Za predsednika Sveta so izvolili. Na seji so se člani dogovorili, da se postopek izbire generalnega direktorja uvrsti na naslednjo sejo. Razpisna komisija je zasedala še 8.1.2021, pregledala prispele dopolnitve in se odločila, da se vseh 9 kandidatov povabi k predstavitvi.Seja Sveta se bo začela danes ob 14. uri. V kolikor bo nov direktor izbran, bo moral k njegovemu imenovanju podati soglasje tudi minister za zdravje.