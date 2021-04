Si bomo kavo zopet lahko privoščili na terasi lokala?

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Delo je izgubilo že 12 tisoč zaposlenih

Prilagajanje vladnega semaforja

Po tem, ko so se s ponedeljkom poleg šol odprle še nekatere dejavnosti, so pred današnjo sejo vlade, na kateri razpravljajo o prihodnjih ukrepih, vse glasnejši pozivi gostincev, ki zahtevajo ponovno odprtje gostinskih teras in lokalov. Gostinska panoga je namreč zaprta že več kot osem mesecev.Gospodarski ministerje že v ponedeljek v Studio City na TV Slovenija sicer dejal, da verjame, da bodo, glede na podatke, ki jih imajo, končno, po dolgem času pristopili k odpiranju gostinstva in prvi korak v tej smeri je odprtje gostinskih teras. Danes pa je prek twitterja sporočil, da je nujno, da se terase in vrtovi odprejo in se gostincem omogoča delo, vendar ob upoštevanju najstrožjih preventivnih pogojev, ki jih zahteva NIJZ.Sekcija za gostinstvo pri OZS zahteva takojšnje odprtje gostinske dejavnosti ter kritje izpada prometa in regresa v okviru interventnega zakona, so zapisali v sporočilu za javnost.»Naše stališče je bilo in ostaja, da je v teh negotovih vremenskih razmerah za gostince edina rešitev, da se gostinski lokali odprejo po italijanskem modelu, torej tudi notranjost in ne zgolj terase. V panogi smo izgubili že 12 tisoč zaposlenih, številke pa se bodo še povečale, če ne ukrepamo takoj,« opozarja, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Kot so zapisali, v sekciji ne bodo nasprotovali, če bo zdravstvena stroka vztrajala, da je strežba varna le na terasah, a kot so dodali, tako lahko obratujejo vsaj tisti, ki se jim takšen način opravljanja dejavnosti izplača. Vendar mora po njihovem država zagotoviti pomoč vsem tistim, ki pod takšnimi pogoji ne bodo mogli poslovati.Predsednik OZSje sicer danes na ministra Počivalška naslovil odprto pismo z zahtevo, da se nemudoma podaljša moratorij na kreditne obveznosti za eno leto, saj »podjetja, ki so bila z vladnim odlokom zaprta ali jim je bilo onemogočeno poslovanje v normalnem obsegu, nimajo denarja, da bi poplačala svoje kreditne obveznosti. Opozarjamo, da bodo številna podjetja šla v stečaj, če se moratorij na kredite ne podaljša,« je med drugim zapisal Meh.Spremenjen vladni semafor, ki so ga predstavili prejšnji petek, odpiranje gostinskih teras in vrtov sicer predvideva v oranžni fazi. Za prehod v oranžno fazo z dodatnimi sprostitvami pa trenutno na ravni države eden od pogojev ni izpolnjen, saj po zadnjih podatkih sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 1014, pogoj za oranžno fazo pa je povprečno manj kot tisoč okužb na dan v enem tednu. Minister za zdravjeje sicer prejšnji teden povedal, da naj bi ta teden ukrepe opredeljevali glede na fazo po regijah. Tudi pred 11-dnevnim delnim zaprtjem države so bile posamezne regije z ugodnejšo epidemiološko sliko že deležne večjega sproščanja ukrepov in so tam lahko odprli terase gostinskih lokalov.