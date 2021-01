Šibak potres v okolici Brežic, še zmeraj trese tudi Petrinjo

Prvi hrvaški novorojenček rojen v Sisku

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1.43 in nato še ob 2. uri zabeležili zmeren potresni sunek, z magnitudama 1,4 in 1,3. Žarišče potresov je bilo 85 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Brežic.Intenziteta potresov v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ju posamezni prebivalci Brežic in Dobove, so sporočili iz urada za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje.Po poročanju hrvaških medijev se tla tudi v Petrinji še niso umirila. Nov potres z magnitudo 3,2 je nekaj pred peto uro zjutraj stresel Petrinjo in okolico, čutili so ga tudi v Zagrebu. Sledilo mu je še več šibkejših popotresnih sunkov. Hrvaški seizmologi so že po katastrofalnem torkovem potresu z magnitudo 6,4 opozorili, da se tla ne bodo tako hitro umirila. Do 31. decembra so po torku zabeležili najmanj 256 potresnih sunkov z magnitudo večjo od 1,0.Hrvaški so po potresu poleg Slovenije ponudile pomoč še nekatere druge države Evropske unije. Že po torkovem potresu so iz Roj v Petrinjo odpeljali zaloge hrane in vode, zasilne šotore in druge nujne potrebščine.Ljudem, ki so v potresu izgubili streho nad glavo, so tako stopili ob stran ne le sodržavljani, pač pa tudi številni drugi. Jutarnji list pa je zjutraj postregel z novico, da se je prvi dojenček na Hrvaškem v novem letu rodil v bolnišnici v Sisku, in sicer družini, ki ji je potres v Petrinji povsem porušil hišo. Noseča mama je s prvorojencem in soprogom nato spala kar v avtu.Naš kraj živi in bo živel še naprej, je povedal namestnik direktorja bolnišnice. »15 sekund čez polnoč se je rodil mali. Simbolično je rojen prav v Sisku, mama in novorojenček se dobro počutita, presrečni smo, da se je vse dobro izšlo,« je dodal Repustić.