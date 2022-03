Simonovič nazaj za hotelirja?

Branko Simonovič, eden od treh podpredsednikov državnega zbora in član poslanske skupine DeSUS (iz stranke je sicer izstopil), utegne biti med kandidati za direktorsko mesto v izolskem hotelu Delfin. Danes je bil rok za oddajo prijav. Kaj o tem in o nadaljevanju politične kariere po izteku poslanskega mandata pravi Simonovič?

Branko Simonovič, eden od treh podpredsednikov državnega zbora in član poslanske skupine DeSUS (iz stranke je sicer izstopil), utegne biti med kandidati za za direktorsko mesto v izolskem hotelu Delfin, ki je v lasti Zveze društev upokojencev Slovenije. Danes je bil rok za oddajo prijav. Simonovič, ki je za medije že povedal, da je bil izzvan, naj se prijavi za to funkcijo – to je nekoč že opravljal - in je tudi spisal program, pa vendarle vse do izbora ne želi potrditi, ali se je odločil vložiti kandidaturo.

Predsednik nadzornega sveta hotela Delfin Andrej Gerenčer je pojasnil, da se je na javni razpis odzvalo sedem kandidatov, njihove prijave pa bodo pregledali 23. marca. Po opravljenih razgovorih bodo izbrali novega direktorja. Dosedanja direktorica Nina Golob je namreč odstopila iz osebnih razlogov.

»Med pogoji za sodelovanje na razpisu so univerzitetna izobrazba in izkušnje v turizmu, a v našem primeru ni pomembno zgolj ustvarjanje dobička, pač pa tudi socialni čut. To je hotel slovenskih upokojencev,« je pojasnil Gerenčer. Za hotel imajo tudi širitvene načrte, ki pa so odvisni tudi od uveljavitve občinskega prostorskega načrta v Izoli – ta je padel na referendumu in do poletja naj bi sprejeli popravke. Hotel, ki ima tudi upokojencem prijaznejše cene, je bil - kljub času epidemije covida-19 - povprečno zaseden 80-odstotno, kar je v slovenskem hotelirstvu kar izstopajoče.



Simonovič skrivnosten tudi glede politične prihodnosti



»Ne vem, zakaj je toliko prahu okoli tega. Gre za zasebno zadevo in je ne želim javno komentirati,« je o svoji morebitni kandidaturi dejal Simonovič, ki je hotel Delfin sicer vodil pred Golobovo, in to kar 20 let. Bil je tudi izolski podžupan in predsednik izolskega Desusa. Po upokojitvi se je aktiviral v nacionalni politiki in postal generalni sekretar Desusa ter v zadnjem mandatu tudi poslanec. S stranko se je razšel zaradi vztrajanja Desusovih poslancev znotraj vladajoče koalicije.



Simonovič še iz časov, ko je vodil hotel Delfin. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

»Odločil sem se, da vztrajam do zadnje seje državnega zbora v svoji poslanski skupini, zato tudi nisem pristal na ponudbe drugih strank k prestopu,« je povedal Simonovič in potrdil, da je še v dogovorih z Našo deželo Aleksandre Pivec za sodelovanje na prihajajočih državnozborskih volitvah. Simonovič je v preteklosti sicer menil, da Pivčeva, ki se je pred dvema letoma zapletla v aferi s pogostitvami v Izoli in na Krasu, takrat ni bila več primerna za vodenje Desusa, kot tudi ne ministrstva za kmetijstvo.



»V tem mandatu se je ogromno naredilo za upokojence - med drugim smo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, uskladili pokojnine za nazaj in za naprej, zvišali invalidske pokojnine, uvedli covidne dodatke, zagotovili brezplačni medkrajevni prevoz, dvignili pokojnine kmetom,« je še omenil.