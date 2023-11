Sindikat kmetov: Ukrep na kmetiji Možgan je bil pretiran in nesorazmeren

Sindikat kmetov Slovenije (SKS) je ogorčen in ostro obsoja nezakonit odvzem živali, ki se je zgodil minuli torek na kmetiji Možgan. Ukrep odvzema živali je bil pretiran in nesorazmeren ter tudi nezakonit, kajti neposredno do odvzema lahko po zakonu pride samo v primeru, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali, navajajo in dodajajo, da so že pred sprejetjem zakona o zaščiti živali opozarjali, da bo do takšnih anomalij prihajalo zaradi »pomanjkljivosti in neustreznosti zakona«.

Predstavnik SKS je obiskal kmetijo Možgan in se na terenu prepričal, da je bilo ravnanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali pretirano in nezakonito, je v izjavi za javnost v imenu SKS zapisal strokovni tajnik Jernej Redek. Obnašanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali je bilo po njegovem neprimerno in v celoti nezakonito. Poleg tega sta obe tudi »nezakonito vstopali v prostore v zasebni lasti, ki niso namenjeni kmetijski rabi«. Sindikat so seznanili z vso dokumentacijo, slikovnim gradivom in video posnetki dneva, ko se je omenjeni odvzem 24 glav goveda zgodil.

Govedo ni bilo shujšano in je bilo primernega rejnega stanja, nadaljuje Redek: »Živali so imele možnost paše, na voljo je bila hrana in voda. Na samem območju dokrmljevanja je bil predel, ki je bil zaradi vremenskih razmer bolj blaten, kar pa je glede na vremenske razmere pričakovano in začasno. Zaradi slednjega so živali v tem obdobju paše malo bolj umazane, vendar pa to ne vpliva na zdravje in dobro počutje živali. Ravno tako so imele živali možnost umakniti se na pašnike, kjer blata ni bilo. Živali ran, poškodb ali česa podobnega niso imele.«

Po zakonu o veterinarskih merilih pooblastilo odvzema živali velja samo v »izjemno nujnih« primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi, opozarja Redek in zatrjuje, da »to merilo v tem primeru ni bilo doseženo« Od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) zahtevajo uvedbo izrednega strokovnega nadzora postopka in ukrepanje v skladu z zakonom ter takojšnjo vrnitev živali rejcu.

Na SKS so šokirani, da se je tak dogodek zgodil in pozivajo vse odgovorne, da zadevo uredijo v najkrajšem možnem času. Rejec in njegovi družinski člani so zaradi dogajanja močno prizadeti in vidno šokirani, piše Redek, zato jim bodo pri SKS nudili vso pomoč, ki jo lahko zagotovijo. Hkrati se bodo »borili dalje«, da se zakon o zaščiti živali ustrezno popravi in uskladi s stroko.

Kot še navaja Redek, namerava kmetijo Možgan prihodnje leto prevzeti najstarejši sin. »Kot vemo, je povprečna starost slovenskega kmeta trenutno 64 let, zato upamo, da ta dogodek mladih ne bo odvrnil od odločanja za prevzem kmetij. Zavedati se moramo, da lahko tovrstni pritiski, ki se v zadnjem času vrstijo na kmete po vsej Sloveniji, povzročijo slovenski družbi nepopravljivo škodo, ki se bo v prihodnjih letih odrazila v izgubi prehranske varnosti in odvisnosti našega naroda od uvoza vprašljive kvalitete hrane ter v zaraščenosti podeželja,« je v imenu SKS zaključil Redek.