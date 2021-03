Sindikat novinarjev: Janša zlorablja pooblastila izvršne veje oblasti

Pred današnjo razpravo v evropskem parlamentu o vladnih poskusih zatiranja svobodnih medijev na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji je včeraj predsednik vlade Janez Janša po twitterju pozval direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča k odstopu. »Čas je, da direktor kot politično orodje skrajne levice odstopi in odgovarja za svoja nezakonita ravnanja. Ter STA omogoči normalno delo in razvoj,« je zapisal Janša.



Bojan Veselinovič je odgovoril, da gre za še eno »potvorjeno in skrajno neumestno izjavo, nevredno predsednika vlade v državi, ki bo letos predsedovala svetu EU in praznovala 30 let osamosvojitve«. Dodal je še, da si premier Janez Janša lahko brez argumentov in brez dokazov očitno privošči vse.



S tem se na eni od ključnih front Janševe vojne z mediji nadaljuje spopad s STA. Poslovanje STA pa je zaradi ponovne ustavitve financiranja njene javne službe v letošnjem letu ogroženo kljub določbam sedmega zakonskega svežnja za blažitev posledic epidemije, ki jih je v bran STA dosegla SMC.



Direktorju Veselinoviču in STA so danes v bran stopili v Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS), kjer ugotavljajo, da predsednik vlade nepooblaščeno in nezakonito posega v uredniško avtonomijo javnega informacijskega servisa. »Premier si želi direktorja STA, ki bi v nasprotju z vlogo, ki jo ima uprava družbe po medijski zakonodaji in zakonu o STA, krojil informiranje državljanov po dnevno političnih potrebah Janeza Janše,« so zapisali v SNS in dodali, da predsednik vlade s pozivanjem k odstopu direktorja STA krši institucionalno avtonomijo javnega medija.



Da je med uradom za komuniciranje, ki je advokat vladnih interesov, in STA zelo napeto, dokazuje tudi ponedeljkova seja nadzornega sveta agencije. Izvedeli smo, da je član nadzornega sveta agencije Radovan Cerjak prejšnji teden zahteval poslovno pogodbo STA z Dnevnikom. Direktor Veselinovič je članom nadzornega sveta pripravil omenjeno pogodbo, ki nosi oznako poslovne tajnosti, za vpogled na seji, Cerjak, ki je blizu največji vladni stranki, pa jo je nato odnesel s sabo.



»Pogodbo sem vzel in jo bom preštudiral, da se na naslednji seji nadzornega sveta o njej lahko pogovarjamo. Mišljeno je bilo, da bomo vsi člani nadzornega sveta dobili pogodbo le na vpogled, nato pa nam jo bo direktor izpulil iz rok. Tako ne morem izvajati nadzora,« je povedal Cerjak in pogodbo označil za škodljivo za STA. Po njegovem mnenju je ves čas trajanja te pogodbe nastala škoda v vrednosti četrt milijona evrov.



Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj incidenta na seji nadzornega sveta ni želel komentirati, saj o dogajanju na sejah nadzornega sveta ne obveščajo javnosti. Pravi le, da vsi člani delujejo v interesu najboljšega poslovanja STA.

