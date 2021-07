Skrb, da bi razkrila vse osebne podatke, je odveč

Milan Krek, direktor NIJZ, pravi, da se s tem, ali potrdilo zares pripada pravi osebi, NIJZ ne bo ukvarjal. FOTO: Jože Suhadolnik



Skrb je odveč



In kako aplikacijo prenesti?

Za veljavnost hitrega antigenskega testa mora od odvzema brisa miniti manj kot 48, za veljavnost PCR testa pa manj kot 72 ur. FOTO: Voranc Vogel

Izpolnjevanje pogoja PCT - preboleli-cepljeni-testirani bo nujno tudi za udeležbo na dogodkih in shodih, preverjali pa ga bodo organizatorji, je sklenila vlada. Aplikacija za preverjanje EU DCP je enaka tisti, ki jo na mejnih prehodih uporablja tudi Policija. Za uporabnike sistema Android je čitalec že dostopen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Aplikacijo, ki jo je razvil NIJZ in s pomočjo katere bodo organizatorji lahko preverjali izpolnjevanje pogojev PCT, je predstavil direktor NIJZ, rekoč, da gre za nadgradnjo evropskega digitalnega potrdila, ki ga je NIJZ pošiljala na domove v tiskani obliki. Pristop, ki ga uporablja na mejnih prehodih, bo Slovenija zdaj »preslikala« tudi v notranjost države. Osebi, ki ne bo izpolnjevala pogojev PCT, bo moral organizator prepovedati udeležbo na prireditvi.Aplikacija je na spletni strani NIJZ že prosto dostopna tudi za uporabnike, ki nimajo mobilne identitete smsPASS. Kasneje jo bodo dali tudi na Googleplay in Apple store, za uporabnike sistema iOS pa bo na voljo predvidoma v dveh tednih.Edini podatki, ki se prikažejo pri skeniranju oziroma so zapisani na omenjenih potrdilih, so ime, priimek in datum rojstva, zagotavlja strokovni sodelavec Centra za informatiko v zdravstvu NIJZ. Drugih osebnih podatkov ni - razen podatka o tem, ali je oseba cepljena, prebolevnik ali testirana.Ob uporabi aplikacije se postavlja vprašanje, ali bodo organizatorji dodatno preverjali osebne izkaznice gostov, s čimer se bodo prepričali, da potrdilo zares pripada pravi osebi. Kot pravi Krek, »je to stvar drugih resorjev, od zdravstvene inšpekcije, ministrstva za zdravje in za notranje zadeve«. NIJZ je pravočasno razvil aplikacijo ...Kavšek zagotavlja, da je preprosto: prenesemo jo lahko s spletne strani ezdrav.si na svojih mobilnih napravah. Pod zavihkom rešitve izbremo EU digitalno COVID potrdilo, kjer pod splošnimi informacijami najdemo povezavo za pridobitev aplikacije za preverjanje EU DCP potrdil. Ob kliku se bo začel prenos, na vprašanje mobilne naprave, ali želimo aplikacijo naložiti kljub temu, da ni iz aplikacije Google Play, potrdimo. Ko jo odpremo, je možno skeniranje. Ob zaznavi kode se bo okvirček obarval bodisi zeleno bodisi rdeče. Zelen zapis pomeni, da je potrdilo veljavno. Če mu je veljavost, denimo, pretekla, se bo koda obarvala rdeče.Kot je še dejal Kavšek, bo čitalec preveril, ali je potrdilo veljavno, se pravi, katera ustanova ga je izdala ter koliko časa je minilo od testiranja, tako s papirja kot z mobilnih naprav. Za veljavnost hitrega antigenskega testa mora od odvzema brisa miniti manj kot 48, za veljavnost PCR testa pa manj kot 72 ur. Na vseh potrdilih mora biti QR koda.Organizatorji morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno, je sporočila Vlada RS.Organizatorje, ki izpolnjevanja pogoja ne bodo preverjali, čaka globa v višini od 400 do 1000 evrov.