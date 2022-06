Slovenija ob dnevu državnosti prejema čestitke iz tujine

Slovenci danes obeležujemo 31. obletnico osamosvojitve, ko je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije. Večina slovesnosti in osrednja proslava ob dnevu državnosti so se že zvrstile v petek, danes pa bo predsednik republike Borut Pahor vročil zlati red za zasluge Ludviku Toplaku in Robertu Battelliju.

Pahor bo tako na posebni slovesnosti v predsedniški palači Toplaku vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemen prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Sloveniji ter njeni mednarodni in akademski uveljavitvi. Zlati red za zasluge bo podelil tudi Battelliju za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske demokracije ter za zasluge pri povezovanju in ohranjanju italijanske skupnosti v Sloveniji, so sporočili iz urada predsednika republike.

Ob tem bo Pahor v počastitev dneva državnosti po slovesnosti nagovoril državljane, obiskovalci pa si bodo lahko v okviru dneva odprtih vrat ogledali uradne in delovne prostore predsednika.

Pahor: Skoraj vse nam je dosegljivo, če bomo povezana in solidarna skupnost

Slovenija je sicer dan državnosti že v petek obeležila s številnimi slovesnostmi, vrhunec prireditev pa je tudi letos bila osrednja državna proslava na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zbrane je nagovoril predsednik republike Borut Pahor, ki je ob tem poudaril, da nam je skoraj vse dosegljivo, če bomo povezana in solidarna skupnost.

Ocenil je tudi, da če smo bili pred 31 leti »sposobni ustvariti razmere za ustanovitev lastne države, moramo biti v novem zahtevnem času sposobni izpeljati trajnosten, zeleni in digitalni prehod«.

Kučan in Peterle si po 31. letih samostojne države želita več enotnosti

Prvi predsednik republike Milan Kučan in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle si ob 31. obletnici osamosvojitve Slovenije, želita večje enotnosti slovenskega naroda. Strinjata se, da je bila prav ta ključna, da smo dobili svojo državo. Prav tako menita, da bi za dosego skupnih ciljev morala prevladati ideja skupnega dobrega.

Kot je Kučan dejal v izjavi za medije ob robu slavnostne seje DZ na predvečer dneva državnosti, spomini na slovensko osamosvojitev z leti postajajo vse lepši, saj »človek z leti vso tesnobo, negotovost, pa tudi veselje z leti ne samo ponotranji, ampak jih tudi začenja razumevati kot nekaj nujnega«.

Sporočilo osamosvojitve je po njegovi oceni v referendumski odločitvi slovenskega naroda in enotnosti, ki si jo je slovenska politika izborila skupaj z državljani. Ko ljudje začutijo, da ni enotnosti med tem, kar mislijo ljudje, in tem, kar počne politika, se veliki projekti niti ne začnejo, kaj šele končajo, je prepričan Kučan.

V današnjem času ni možno dosegati take enotnosti kot leta 1991, slab obet za prihodnost je po njegovem mnenju tudi ideološka zazrtost v preteklost in vse, kar na silo deli Slovence. Meni sicer, da vsem današnjim politikom, naslednikom njegove generacije ne manjka poguma, a »nekaterim ne manjka poguma tudi za neumne in neprave stvari«.

Lepe spomine na osamosvojitev slovenske države deli tudi predsednik prve slovenske vlade Peterle, ki je ob robu slavnostne seje DZ dejal, da »kar naprej praznujem, saj vem, zakaj je šlo«.

Čestitke iz tujine

Slovenija ob dnevu državnosti prejema čestitke številnih svetovnih voditeljev. Predsednik republike Borut Pahor je tako med drugim prejel čestitke britanske kraljice Elizabete II., ameriškega predsednika Joeja Bidna, nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, so sporočili iz urada predsednika.

Kraljica Elizabeta II. je v čestitki zapisala, da je zadnjih trideset let z veseljem opazovala, kako so odnosi med Združenim kraljestvom in Slovenijo postajali toplejši in globlji.

V imenu ameriških državljanov je predsedniku Pahorju voščil predsednik ZDA Biden, ki je v čestitki poudaril nujnost ohranjanja demokracije, in ob tem zapisal, da so neomajna podpora Slovenije suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter pomoč, ki jo jo Slovenija namenja Ukrajincem, dokaz trdne slovenske zavezanosti demokratičnim načelom, ki je pred 31 leti privedla do samostojnosti Slovenije. »Skupaj lahko spodbujamo bolj varen, demokratičen, miren in uspešen svet,« je dodal.

Predsednik Nemčije Steinmeier je v čestitki izrazil veselje in hvaležnost, da so se odnosi med državama v tridesetih letih tako dobro razvili. »Postali smo izredno tesni in zaupanja vredni partnerji,« je zapisal.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v čestitki izrazil zadovoljstvo, da bo lahko avgusta Pahorja gostil na uradnem obisku v Ankari. Erdogan je zapisal, da srčno verjame, da se bodo vezi med državama še naprej krepile na vseh področjih, tudi ko gre za približevanje Turčije EU.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v čestitki izrazil željo po nadaljnjem razvoju vsestranskega sodelovanja in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. Ob tem se je predsedniku Pahorju zahvalil za močno in kontinuirano podporo, ki jo Slovenija nudi Srbiji na njeni poti v EU.