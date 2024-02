Slovenci so zadržano stopili na stran Palestincev

V nadaljevanju preberite:

Slovenci večinsko ocenjujejo, da so dejanja Izraela v Gazi genocidna in da judovska država krši mednarodno in humanitarno pravo, je pokazala panelna anketa, ki jo je za Delo izvedel inštitut Mediana. Kljub temu pa so državljani zadržani do ostrejših odzivov Slovenije, kot sta bojkot izraelskih izdelkov in prepoved nastopa športnikov na mednarodnih tekmovanjih.

Na vprašanje, kako naj se Slovenija odzove na dogodke v Gazi, vsak tretji vprašani odgovarja, da naj sledi večinskim stališčem EU, približno takšen delež pa je za proaktivno in mirovniško delovanje Slovenije kot nestalne članice v Varnostnem svetu OZN. Za odpoklic slovenske veleposlanice v Izraelu in zamrznitev diplomatskih odnosov z judovsko državo je vsak peti.

»Iz teh odgovorov je mogoče razbrati, da se Slovenci strinjajo s sedanjo politiko slovenskega zunanjega ministrstva do konflikta v Gazi. Slovenci želijo, da bi naša zunanja politika ubrala srednjo pot v zvezi z Gazo. Po eni strani si ne želijo radikalnejših potez, po drugi pa ne želijo, da Slovenija kljubuje večinskim stališčem v EU,« rezultate ankete interpretira dr. Primož Šterbenc s Fakultete za management Univerze na Primorskem.