Janez Janša izvaja alternativno zunanjo politiko

Predsednik SDS in bivši premier Janez Janša, ki ima v evropski in mednarodni politiki svoje politične zaveznike, vodi vzporedno in alternativno zunanjo politiko uradni zunanji politiki vlade Roberta Goloba. Nazadnje je obiskal Izrael in režimu predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, njegovega političnega zaveznika, izkazal podporo pri napadih na Gazo in izrazil zanikanje reševanja palestinsko-izraelskega spora, ki bi vodilo do rešitve dveh držav.

»Lahko rečemo, da gre za alternativno zunanjo politiko Janeza Janše, v vsakem primeru pa je to dokaz, da tisti, ki solira pri tako pomembnih vprašanjih, ruši koncept enotnega nastopa države, ki je posebno pomembna v kriznih situacijah. Takšni demonstrativni obiski so nekaj, kar je škodljivo, v vsakem primeru pa slabi položaj Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta OZN,« ocenjuje bivši diplomat Ivo Vajgl.