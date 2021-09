Slovenija predvidoma v temno rdeči fazi že sredi septembra

Bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah?

Napovedi poteka epidemije, ki prihajajo z ljubljanskega Instituta Jožef Stefan, niso optimistične. Po projekciji inštituta bo Slovenija v temno rdeči fazi epidemije predvidoma že sredi tega meseca, do pomladi se bo okužil bolj ali manj vsak necepljeni.Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni, ugotavljajo na IJS, ta čas pa se bo v naslednjem obdobju predvidoma še močno skrajšal. Po kriterijih ECDC smo v rdeči fazi, v temno rdečo pa bomo predvidoma prešli že sredi septembra. Tedaj bomo glede na novi semafor ukrepov predvidoma prišli v tretjo fazo. Trenutno smo v drugi.»Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni,« so zapisali.Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov. Ocena trenutnega efektivnega reprodukcijskega števila v državi, ki pove, na koliko ljudi povprečno prenese okužbo posamezen okuženi, znaša 1,39, pri čemer IJS navaja tudi lokalno reprodukcijsko število, ki pa ne upošteva uvoženih okužb. To je trenutno 1,33.V drugem, tretjem in četrtem valu se je po oceni IJS okužila slaba polovica prebivalstva, trenutno pa delež okuženih znaša približno 0,55 odstotka prebivalstva. To pomeni, da je okužen približno vsak 180. prebivalec Slovenije.