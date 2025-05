Slovenijo zajele močne nevihte, ponekod že padala toča

Po včerajšnjem sončnem in toplem dnevu se je vreme nad Slovenijo danes, v četrtek, popoldne močno poslabšalo. Številne dele države, zlasti severovzhod, so zajele močnejše nevihte, ki jih spremljajo siloviti nalivi, sunki vetra in ponekod tudi toča. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je zaradi neviht za celotno državo izdala rumeno opozorilo, za večji del države, z izjemo severozahoda, pa tudi opozorilo zaradi možnega močnejšega vetra.

Kot so popoldne sporočili z Arsa prek svojega računa @meteoSI na družbenem omrežju X, so radarske slike kazale na razvoj intenzivnih nevihtnih celic zlasti na območju Velenja, Slovenske Bistrice in Ormoža. Tudi tam so poročali o močnih nalivih, sunkih vetra in padanju toče.

Portal Neurje.si je na svoji facebook strani prav tako objavil opozorila in fotografije bralcev; stran je poročala o toči v vasi Strmec pri Ormožu in v Slovenski Bistrici.

Iz Arsa so nadalje pojasnili, da bo nevihtna aktivnost vztrajala še v večernih urah, nato pa se bo postopoma pomikala proti jugu in osrednji Sloveniji. Ob močnejših nalivih opozarjajo na možnost zastajanja padavinske vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Razmere naj bi se po njihovih napovedih umirile šele proti petkovemu jutru, ko bodo plohe in nevihte povsod ponehale, v večjem delu države pa se bo tudi že zjasnilo.

Današnje poslabšanje vremena je prineslo tudi ohladitev, ki se bo po napovedih Arsa zgodila proti večeru. Najvišje dnevne temperature so danes večinoma dosegle od 20 do 25 stopinj Celzija. Pihal je jugozahodni, ponekod pa tudi severni veter, ki je bil lahko okrepljen zlasti v nižinah Prekmurja in Štajerske.

Tudi portal Neurje.si je v svoji analizi za danes napovedal, da bo oblačnost čez dan naraščala s severa, pri čemer naj bi se prve nevihte pojavile na severu Slovenije in se nato širile proti notranjosti in vzhodu. Ocenili so, da je v osrednjem delu države ter na Štajerskem nekoliko več potencialne konvektivne energije, kar lahko privede do razvoja močnejših neviht z nalivi in možnostjo toče.

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh?

Za petek, 16. maja, Arso napoveduje, da bo oblačnost od severa znova naraščala, tako da bo čez dan v notranjosti Slovenije prevladovalo zmerno do pretežno oblačno vreme. V severnih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Tudi konec tedna ne bo minil povsem brez padavin. Tako v soboto kot v nedeljo Arso pričakuje precej sončnega vremena, vendar bodo sredi dneva in popoldne nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo nekoliko znižale; od petka do nedelje bodo najvišje dnevne temperature po napovedih segale večinoma od 15 do 18 stopinj Celzija. Prebivalce torej tudi v prihodnjih dneh čaka nestanovitno spomladansko vreme.