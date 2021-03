Slovenjgraški Adient gre v zgodovino

Ministra za gospodarstvo in delo Zdravko Počivalšek in Janez Cigler Kralj sta v Slovenj Gradec prišla na prošnjo slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Ministra za gospodarstvo in za deloinsta po pogovoru z odgovornimi iz koncerna Adient v Nemčiji izvedela, da je namera ameriških lastnikov o zaprtju njihove avtomobilske proizvodnje na lokaciji v Slovenj Gradcu dokončna. Do konca leta bo brez dela ostalo 430 ljudi.Sestanek je po zoomu potekal na sedežu mestne občine Slovenj Gradec v graščini Rotenturn. »Obžalujem, da smo se sestali na občini, zato ker je država temu podjetju v zadnjih dvajsetih letih pomagala s približno štirimi milijoni evrov,« je izjavil minister Počivalšek. Napovedal je, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da najdejo novega investitorja. »Sem relativno optimističen, ker imamo že nekaj interesentov za nadaljevanje proizvodnje na tej lokaciji,« je rekel minister, a podrobnosti in imen podjetij oziroma poslovnežev, s katerimi se pogovarjajo, ni želel razkriti.Kljub dokončni odločitvi ameriških lastnikov o umiku z lokacije v Slovenj Gradcu je optimističen tudi minister Janez Cigler Kralj. Od lastnikov so dobili zavezo, da jim bodo že v procesu odpovedi delovnih razmerij omogočili vstop z določenimi projekti, financiranimi z evropskimi sredstvi. Z njimi bodo zaposlenim omogočili pridobitev dodatnih veščin in znanja za prekvalifikacijo.Če bo iskanje novega investitorja za Adientove proizvodne hale uspešno, bi del od 430 zaposlenih lahko nadaljeval delo na sedanji lokaciji, za druge pa že iščejo delovna mesta v regiji in širše.Med možnimi delodajalci je predsednik Gospodarske zbornice Slovenijeomenil podjetja TAB Mežica, Hisense Gorenje in BSH Nazarje. Delovna mesta je Adientovim delavcem ponudilo tudi velenjsko podjetje Skaza. Po prvih ocenah je tam na voljo 33 delovnih mest. »Na Gospodarski zbornici Slovenije si skupaj z ministrstvom za gospodarstvo želimo najti potencialnega investitorja, ki bi prišel v Slovenj Gradec in prevzel vsaj del zaposlenih s kakšnim novim programom. V tej smeri bomo v prihodnjih mesecih trdo delali,« je napovedal Gorjup.V primerjavi s Slovenj Gradcem, kjer so pogovori o nadaljevanju proizvodnje z ameriškimi lastniki končani, se minister za gospodarstvo z italijanskimi lastniki podjetja Safilo v Ormožu še pogovarja. »V soboto sem se v živo sestal s sedanjimi lastniki in prvimi novimi potencialnimi partnerji,« je rekel minister, a o podrobnosti o tem, ali si morda italijanska skupina Safilo še lahko premisli o ukinitvi proizvodnje, ni želel govoriti.Iz multinacionalke Adient so po napovedi o zaprtju tovarne sporočili, da Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država.