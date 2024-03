Slovenka diplomatka gre na čelo delegacije EU v Kabulu

Izkušena slovenska diplomatka Veronika Bošković-Pohar je bila po neuradnih informacijah izbrana za vodjo delegacije Evropske unije v Afganistanu. Tako naj bi bila edina veleposlanica z Zahoda v Kabulu. V zadnjih letih je delovala v Bruslju na stalnem predstavništvu pri EU kot predstavnica Slovenije v varnostno-političnem odboru.

Od septembra 2022 je odpravnica poslov v Kabulu Raffaella Iodice. EU po talibskem prevzemu oblasti ostaja fizično prisotna v Afganistanu, da bi spodbujala dialog o prednostnih nalogah EU in zagotavljala nadaljnjo podporo državi, predvsem afganistanskemu ljudstvu.

Humanitarna pomoč in pravice žensk

Delovanje delegacije EU v Afganistanu se osredotoča na omogočanje izvajanja humanitarne pomoči ter spodbujanje, varstvo in spoštovanje vseh človekovih pravic, zlasti pravic žensk, deklet, otrok in manjšin. Želijo si tudi vzpostavitev vključujoče in reprezentativne vlade s pogajanji.

Prizadevanja za pravice žensk in njihovo šolanje so eno od središč delovanja EU v deželi pod Hindukušem. Na fotografiji so afganistanske deklice v šoli v Fajzabadu. FOTO: Omer Abrar/AFP

Prizadevajo si za preprečevanje, da bi Afganistan služil kot baza za gostovanje, financiranje ali izvoz terorizma v druge države, ter tudi za varen, zanesljiv in urejen odhod vseh tujih državljanov in Afganistancev, ki želijo zapustiti državo.

Slovenka tudi v Kazahstan

V kadrovskih postopkih v Bruslju je bila za vodjo delegacije EU v Kazahstanu izbrana še slovenska diplomatka Aleška Simkić, ki je doslej delala kot vodja kabineta evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča.

Slovenska diplomatka Aleška Simkić je vodja kabineta evropskega komisarja Janeza Lenarčiča. FOTO: Micky Kroell/Ovse

Kariero je začela na zunanjem ministrstvu. Bila je svetovalka direktorja urada Ovseja za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki se med drugim ukvarja tudi z opazovanjem volitev. Med 2015 in 2018 je bila po aneksiji Krima in zasedbi Donbasa namestnica vodje posebne opazovalne misije Ovseja v Ukrajini. Opravljala je tudi delo namestnice vodje delegacije EU v Moskvi.

Slovenka Melita Gabrič vodi misijo EU v Kanadi, Slovenci pa so v preteklosti že vodili predstavništva v Severni Makedoniji, na Kosovu, v Črni gori, Papui - Novi Gvineji in Gvajani.