Slovenski zdravniki v tujino zaradi delovnih razmer, ne plače

Slovenija je s 3,3 zdravnika na tisoč prebivalcev bolj na repu držav EU. Povsem na vrhu je Avstrija s šestimi zdravniki na tisoč prebivalcev, med njimi je precej slovenskih. Avstrijski in naši zdravniki, ki tam delajo, so zadovoljni. Delajo manj za precej višje plače kot pri nas, so povedali, podobno pa je tudi v Nemčiji in Veliki Britaniji. V Veliki Britaniji že nekaj mesecev občasno stavkajo.

Poiskali smo slovenske zdravnike, ki delajo v teh državah. Povsod imajo boljše delovne razmere in do dva in polkrat višje plače kot pri nas, povsod je samoumevna tudi zasebna praksa, delodajalci jim omogočajo ravnovesje med delom in prostim časom. Oglasila se nam je tudi zdravnica iz Finske, kjer zdravnikov v osnovnem zdravstvu tako kot pri nas primanjkuje.

Kaj so še povedali naši zdravniki na tujem?