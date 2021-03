SMC z novim imenom in Violeto Bulc

V nadaljevanju preberite:

Lista kandidatov, med katerimi bo tudi nekaj prepoznavnih imen, pogovori z nekaterimi znanimi župani in tudi nekdanjimi že potekajo, prav tako z gospodarstveniki in ljudmi s sveta športa. Načrtovana vlaganja v promocijo stranke, revitalizacija lokalne mreže, drugačno komuniciranje. Personificirana volilna kampanja, saj so časi ideoloških volitev minili. Trdna zasidranost na sredini, saj je na levi pretirana gneča. To je le nekaj idej iz načrta revitalizacije SMC, s katerim želi Zdravko Počivalšek stranki SMC zagotoviti vnovični prestop parlamentarnega praga. Mu bo uspelo?

Volitve niso več ideološke, ampak se v veliki meri personificirajo, zato naj bi tudi volilno kampanjo personificirali okoli nekaj najbolj prepoznavnih imen na listi.

Ključna dejstva: SMC bo iskala način za obstanek na političnem parketu.

Nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc poudarja sredinskost in povezovanje.

Ni jasno, ali je volilni kongres pokopana ideja.

Potrebujemo močno sredino, ki bo razbila polarizacijo in se zavzela za uravnotežen razvoj, pravi Violeta Bulc.



Tudi Violeta Bulc za povezovanje



Nezadovoljna tretjina lokalnih odborov?

Minuli teden je po večurni razpravi na svetu stranke predsednik SMC dobil zaupnico s tem, ko je svet, ki je najvišji organ stranke med kongresoma, sklenil, daSMC pelje na državnozborske volitve in da stranka nadaljuje delo v vladi. Pobude za sklic volilnega kongresa, s katero bi razširili predvideni dnevni red, na svetu, ki ga obvladuje Počivalšek, kljub nekaterim pričakovanjem ni bilo. Bodo pa zato prihodnji teden še enkrat pogledali v prihodnost in iskali način za obstanek na političnem parketu.Načrt revitalizacije SMC predvideva med drugim tudi spremembo imena stranke in trdno zasidranost na sredini, saj je na levi strani (ob SD in Levici se za naklonjenost volivcem v tem svetovnonazorskem bazenu borita še LMŠ in SAB) prevelika gneča.Zdravko Počivalšek v okviru programa revitalizacije stranke in za vnovični prestop parlamentarnega praga na prihodnjih državnozborskih volitvah po naših informacijah med drugim načrtuje povezovanje z uglednimi posamezniki in nekdanjimi ter aktualnimi župani, ki jih zanima politika na državni ravni. Pri tem naj bi sledil oceni, da volitve niso več ideološke, ampak se v veliki meri personificirajo, kar kažejo tudi izkušnje iz tujine. Zato naj bi tudi volilno kampanjo personificirali okoli nekaj najbolj prepoznavnih imen na listi.Med drugim naj bi se že pogovarjali z lokalno priljubljenimiz Ilirske Bistrice, ki se mu je njegova stranka SD nedavno odrekla, ter na primer, županom Radelj ob Dravi, ki je iz SD oktobra izstopil sam. Kot razlog za to dejanje je navedel, da politika, »ki se oddaljuje od ljudi, predvsem na lokalnem nivoju, nima prihodnosti, saj so osnovne potrebe ljudi v lokalni skupnosti nekaj, kar se da vsak dan videti in doživeti. Za razliko od državnega nivoja«.Med drugim potekajo tudi pogovori z nekaterimi gospodarstveniki in nekdanjimi športniki. Glede povezovanja SMC z neparlamentarnimi strankami se omenja Podjetniška stranka, sodelovanje pa naj bi bilo mogoče tudi z gibanjem Povežimo Slovenijo.Nekdanja podpredsednica vladeter evropska komisarka za prometse prav tako, po tem, ko jeni želel več na komisarski funkciji, aktivneje pojavlja v strankinem življenju. »Trenutno sem, kolikor je mogoče, prisotna na terenu, da čim bolje razumem psihofizično stanje Slovenije in ljudi. Že zdaj vem, da potrebujemo močno sredino, ki bo razbila polarizacijo in se zavzela za uravnoteženi razvoj. Srčno upam, da bomo na sredini sposobni sodelovanja in da bomo potegnili razvoj države skupaj naprej, brez vulgarnosti, korupcije in zastraševanja,« pravi Bulčeva. Na lestvicah najbolj priljubljenih politikov je vedno kotirala na najvišjih mestih, tik za predsednikomNi jih prav veliko, ki še verjamejo v prihodnost SMC, med tistimi, ki so glede tega optimistični, pa je očitno tudi poslanka, ki je v polemiki z LMŠ na twitterju čivknila: »Ker se v politiki poje kar veliko zarečenega kruha, se vam v LMŠ znajo zgoditi Odpisani, nam v SMC pa Vrnitev odpisanih.« Gre za aluzijo na kultno jugoslovansko televizijsko serijo oziroma film iz leta 1976.Počivalškov krog si prizadeva reorganizirati lokalno mrežo, prenoviti komuniciranje, izdelan je tudi načrt promocije stranke, programsko pa bo SMC osredotočena na liberalno stranko političnega centra, ki si bo prizadevala za uravnoteženi regionalni razvoj.Čeprav Počivalšek po seji sveta stranke minuli četrtek govori o poenotenju, pa je od nekaterih sogovornikov iz vrst SMC slišati ocene, da je nezadovoljna vsaj tretjina članstva oziroma lokalnih odborov. Ti bi po statutu stranke lahko zahtevali sklic volilnega kongresa in zamenjavo vodstva stranke. Ali se bo to res zgodilo, sogovorniki ne znajo oceniti, saj se »razmere dnevno spreminjajo«.Poslanska skupina SMC je razdeljena na dva pola, a jo je Počivalšku za zdaj še uspevalo ohranjati skupaj. To je v njegovem interesu, saj bi vsak odhod poslanca dal vetra v jadra zahtev NSi po še enem ministrskem resorju.