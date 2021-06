Šolarji še zadnjič v šolske klopi v tem šolskem letu

07.50 Cepiva Pfizerja in Moderne bosta vključila nova opozorila FDA

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

07.37 V Braziliji nov rekordni dnevni prirast okužb z novim koronavirusom

V Braziliji je v zadnjem dnevu umrlo še 2392 covidnih bolnikov, skupno pa 507.109. FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

05.00 Šolarji danes še zadnjič v šolske klopi v tem šolskem letu

00.30 Vrh EU tudi o covidu in okrevanju

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) bo cepivom proti covidu-19, ki ga proizvajata Pfizer/ BioNTech in Moderna, dodala opozorilo o redkih primerih vnetja srca pri mladostnikih in mlajših odraslih, je – kot navaja britanski Guardian – v sredo sporočila agencija. Svetovalne skupine ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni, ki so se sestale, da bi razpravljale o zabeleženih primerih bolezni srca po cepljenju, so ugotovile, da je vnetje pri mladostnikih in mlajših odraslih verjetno povezano s cepivi, obenem pa kaže, da koristi odmerkov cepiv odtehtajo tveganje. Zdravstveni regulatorji v več državah zdaj preiskujejo, ali doze cepiv Pfizer/BioNTecha in Moderne z uporabo nove tehnologije mRNA predstavljajo tveganje in, če je tako, kako resna so tveganja.V Braziliji so v zadnjih 24 urah potrdili 115.228 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov dnevni rekord za eno od najbolj prizadetih držav v pandemiji covida-19. S tem so v državi potrdili tudi tretji val epidemije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »S takšnim porastom števila primerov smo že v tretjem valu,« je dejal vodja nacionalnega sveta predstavnikov zdravstvenih oblasti brazilskih zveznih držav. V Braziliji je v zadnjem dnevu umrlo še 2392 covidnih bolnikov, skupno pa 507.109. V Braziliji, kjer živi okoli 212 milijonov ljudi, so doslej potrdili tudi več kot 18 milijonov okužb. Strokovnjaki ocenjujejo, da je številka v resnici verjetno še višja. Število novih okužb na dnevni ravni že več kot mesec dni narašča, v povprečju pa je v zadnjem tednu na dan umrlo po 2000 ljudi.Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli bodo tudi zaključna spričevala. Po težkem šolskem letu, ki ga je že drugo leto zaznamovala epidemija covida-19, bodo čez poletje pozabili na šolo in se prepustili brezskrbnosti. Zadnji šolski dan bodo ljubljanski dijaki obeležili z dogodkom na Kongresnem trgu. Na Dijaški skupnosti Ljubljana so se ob podpori ljubljanske občine odločili, da zadnji šolski dan obeležijo z vseljubljanskim dijaškim dogodkom Končno kon'c, ki bo potekal na Kongresnem trgu med 14. in 22. uro. Dogodek bo brezplačen za vse udeležence, pridružili pa se jim bodo znani glasbeniki.Voditelji članic EU bodo danes in v petek v Bruslju razpravljali o spoprijemanju s pandemijo covida-19, gospodarskem okrevanju, migracijah ter odnosih s Turčijo in Rusijo. Pričakovati je, da bo kdo od voditeljev odprl tudi vprašanje pravic oseb LGBTIQ na Madžarskem . Voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo tokrat najprej gostili generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, s katerim bodo razpravljali o globalnih izzivih in geopolitičnih vprašanjih.Nato bodo pregledali napredek pri uresničevanju cilja 70-odstotne precepljenosti odraslih v EU ter pozvali k pozornemu spremljanju različic virusa in tesnemu usklajevanju pri preprečevanju njihovega širjenja.