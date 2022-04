ŠOU znova onemogoča Radio Študent

Radio Študent (RŠ) si pri ustanovitelju, Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU), prizadeva za uskladitev ustanovitvenega akta z zakonom o nevladnih organizacijah. To bi radiu omogočilo ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, a se je zapletlo pri študentskem zboru ŠOU, ki je sejo s to točko 24. marca prekinil.

Kot so sporočili z radia, si pri ŠOU za uskladitev akta o ustanovitvi z zakonom prizadevajo že več kot štiri mesece, za potrditev sprememb akta pa je potrebna absolutna dvotretjinska večina v študentskem zboru ŠOU. Ta je sicer sejo, ki je vsebovala tudi to točko, začel 24. marca, a je bila zaradi odhoda nekaterih poslancev predčasno prekinjena.

Za RŠ je ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu nujna za nadaljnje nemoteno prijavljanje na razpise in zbiranje donacijske podpore. Za uskladitev z zakonom bi bilo treba ustanovitveni akt spremeniti tako, da bi zadostil pogoju neprofitnosti in neodvisnosti, te spremembe pa so po besedah direktorice Ane Kandare usklajene z ministrstvom za javno upravo in centrom za nevladne organizacije.

Direktor ŠOU Andrej Klasinc še ne ve, kdaj se bo seja nadaljevala. FOTO: Vukelič Ljubo

Enako so po njenih besedah predlagali tudi člani ŠOU v Ljubljani, zato bi sprememba ustanovitvenega akta zanje pomenila zgolj prilagoditev, ki ne bi v ničemer spremenila narave pravnih odnosov med obema stranema. Poleg tega je ŠOU že potrdil spremembe akta za druge zavode svoje družine, kot sta Zavod Kersnikova in Študentski kampus.

Rok, do katerega bi ustanovitveni akt morali uskladiti akt z zakonom, je potekel 31. marca, zato na RŠ pozivajo k čimprejšnjemu sklicu nadaljevanja seje študentskega zbora ŠOU. Kdaj se bo nadaljevala, po njihovih podatkih ni znano, direktor ŠOU Andrej Klasinc pa je za STA pojasnil, da se o datumu seje še usklajujejo.

Lani je RŠ razpolagal z več kot 250.000 evrov sredstev, ki so vezana na status nevladne organizacije, kar je predstavljalo skoraj polovico letnih virov za delovanje te najstarejše študentske radijske postaje v Evropi, ki se sicer sooča z zmanjševanjem financiranja s strani ŠOU, še navaja sporočilo za javnost.