Specialne operacije za obvladovanje RTV Slovenija

Programski svetniki RTV Slovenija, ki jih je v veliki večini na to mesto izbrala aktualna koalicija, bodo 17. marca vnovič odločali, kdo bo naslednja štiri leta vodil ta javni zavod. To je predlagal sedanji generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ki doslej ni odstopil in se namerava na nov razpis, ki se bo iztekel 9. marca, ponovno prijaviti. Kot je sam navedel, si želi imeti zaupanje programskih svetnikov, saj RTV Slovenija po njegovih besedah čakajo finančno prestrukturiranje ter kadrovsko in seveda programsko preoblikovanje.

Nekateri programski svetniki so se včeraj sicer spraševali, kaj se bo zgodilo, če bodo na to mesto izvolili drugega kandidata. Bodo imeli na čelu RTV Slovenija dva generalnega direktorja? Tudi zunanji odvetnik Jani Soršak, ki je svetoval programskim svetnikom, jasnega odgovora ni dal. Le da generalna direktorja ne moreta biti dva. A naj bi bilo več jasno, ko bo pred njimi odločitev. Takrat bo morda tudi bolj jasno, zakaj se je Grah Whatmough odločil za ta manever. V koaliciji so se sicer pojavile kritike, da uravnoteževanje poteka prepočasi, a so mu programski svetniki doslej prikimali pri vseh predlogih.

Tako so včeraj večinsko podprli tudi odločitev vodstva za prenos informativnega programa Outside Source na BBC World s »simultanim prevodom«, zaradi katerega so bili zaposleni ogorčeni, in tudi predlagane programske spremembe. Oddaja Arena bo tako po novem na sporedu ob nedeljah uro prej, ob 20. uri na TV Slovenija 2, oddaja Intervju pa bo ostala na sporedu ob 21. uri na TV Slovenija 1.

Ostro o prenosu BBC na TV Slovenija

Po tem, ko sta Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija in Sindikat novinarjev Televizije Slovenija v pismu generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmougha zaradi nedopustne programske škode pozvala k razrešitvi v. d. direktorja TV Slovenija Valentina Areha, so se v bran vodstvu oglasili programski svetniki, ki jih je v veliki večini izbrala aktualna koalicija. V dopisu, ki ga podpisuje predsednik programskega sveta Peter Gregorčič, so tako navedli, da do njih prihajajo opozorila, da novinarji RTV Slovenija ne spoštujejo poklicnih standardov in navodil odgovornih urednikov. To pa da je pripeljalo do tega, da se zdi, da RTV Slovenija ne zmore več v polnosti izvrševati javne službe, ki ji jo nalaga zakon. Zato pa da tudi pozdravljajo odločitev vodstva, da na drugem programu zagotovi prenos BBC World News o vojni v Ukrajini.

Zunanjepolitična redakcija informativnega programa je takšno potezo že pred tem označila za nezaupnico. Dodajajo, da vztrajajo pri strokovnosti, profesionalnih in etičnih standardih, ko gre za poročanje v informativnem programu. Da jim gledalci in javnost zaupajo, pa da se je pokazalo večkrat. Nazadnje so, kot ilustrirajo, to dokazali s posebno oddajo o Ukrajini prvi dan napada ruske vojske na Ukrajino, so zapisali.

Jadranka Rebernik, v. d. urednice informativnega program TV Slovenija, pa je v odgovor na seji programskega sveta navedla, da je pričakovala, da bi bili bolje pripravljeni.