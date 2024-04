Sporno srčno črpalko so uporabljali tudi pri nas

V nadaljevanju:

Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) proizvajalcu srčne črpalke Impella očita prepozno obveščanje o zapletih in navaja več poročil o tem, da je zaradi uporabe tega medicinskega pripomočka prišlo do perforacije stene srca, kar je vodilo tudi v smrti. Pripomoček, ki ostaja na trgu – posodobili so le navodila –, je bil uporabljen tudi pri nas. FDA opozarja na tveganja.