Sprejeta novela zakona o urejanju trga dela, ne pa tudi o vrtcih

Potrjena novela zakona o varnosti v železniškem prometu

Predlog novele zakona o vrtcih zavrnjen

Državni zbor (DZ) je danes potrdil novelo zakona o urejanju trga dela, po kateri bodo čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci, zaposleni v Sloveniji. Za je glasovalo 54 poslancev, dva sta bila proti.Predlog sprememb zakona o urejanju trga dela so pripravili v Sindikatu delavcev migrantov Slovenije. Njegov predsednikje med obravnavo poudarjal, da čezmejni delavci v tujini od svojega dohodka za zavarovanje za primer brezposelnosti ob enaki bruto plači plačujejo tudi do 20-krat več kot delavci, zaposleni v Sloveniji.Zdaj zakon kot najvišji možni znesek nadomestila za brezposelnost pri nas določa 892,50 evra. Po predlagani noveli zakona pa se bo brezposelnemu s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se je drugo državo članico EU, evropskega gospodarskega prostora ali Švico najmanj enkrat tedensko vozil na delo, priznalo denarno nadomestilo v višini največ 1785 evrov.V Levici so predlagali dopolnilo, po katerem bi se nadomestilo za primer brezposelnosti zvišalo za vse, ki bi izgubili službo, a ga DZ ni sprejel.DZ je danes potrdil tudi novelo zakona o varnosti v železniškem prometu, ki bo med drugim omogočila uskladitev z evropsko zakonodajo. Prinaša tudi možnost umestitve neželezniških infrastrukturnih objektov, kot so kolesarske steze, servisne ceste in dostopne poti, v progovni pas. Za je glasovalo 78 poslancev, eden je bil proti.Novela po pojasnilih vlade vsebuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve, ki so med drugim potrebne za uskladitev z izvedbeno uredbo Evropske komisije iz maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil.Natančneje opredeljuje tudi naloge nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za te subjekte, ki jih mora izvajati organ, ki je za subjekte vodil postopek certificiranja. Predlagana sprememba v zvezi s postopkom poskusnega obratovanja tirnih vozil natančneje opredeljuje postopek, ki ga vodi Javna agencija za železniški promet RS.DZ je s 40 glasovi za in 45 proti zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije prepustili samostojnemu odločanju občin, če so v občini prosta mesta v javnih vrtcih. Večina poslancev je ocenila, da bi slednje osiromašilo ponudbo na področju vrtcev.Po trenutnem zakonu morajo občine zasebne vrtce brez koncesije financirati v višini 85 odstotkov, po predlogu novele pa bi lahko financiranje zavrnile, če je v javnih vrtcih na njihovem območju dovolj mest za otroke, ki so sicer vključeni v zasebni vrtec.(SD) je v predstavitvi predloga izpostavil, da je glede na to, da imamo dobro mrežo javnih vrtcev, ki so med najboljšimi na svetu, nepravično do občin, da morajo ne glede na to, da so lahko v javnih vrtcih tudi prosta mesta, sofinancirati zasebne vrtce. Če je bilo še pred leti morda nekoliko premalo mest v javnih vrtcih in so zasebni dopolnjevali mrežo, danes te potrebe ni več, je dejal. Po besedah Ive Dimic (NSi) mora biti po zakonu predšolska vzgoja kakovostna in pluralna, takšna pa je lahko le ob sočasnem sobivanju tako zasebnih kot javnih vrtcev, je dejala. Tudi(SNS) je prepričan, da imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem izberejo program, v katerega želijo vpisati otroka.»Možnost izbire ni tista, ki omogoča obvezno plačilo s strani občine,« je opozoril(LMŠ).(DeSUS) in(SAB) se zdi nesmiselno, da mora občina sofinancirati zasebne vrtce brez koncesije, četudi so prazna mesta v javnih vrtcih. »Trenutna ureditev izčrpava občinske proračune in vodi v privatizacijo predšolske vzgoje,« pa je dodal(Levica).