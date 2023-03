Starševski dopust v 95 odstotkih koristijo mame

V nadaljevanju preberite:

Statistike pritrjujejo kar precej razširjenemu prepričanju, da je skrb za otroka v njegovih prvih letih v dobršnem delu prepuščena materi – po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je starševski dopust, ki si ga lahko delita oba starša, leta 2020 izrabilo 17.987 žensk in zgolj 820 moških, kar je manj kot pet odstotkov. Z novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se bo začela uporabljati 1. aprila, želijo pristojni med drugim spodbuditi enakovrednejšo delitev skrbstvenega dela med spoloma.