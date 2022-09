Stavka na RTV Slovenija: Pirkovič večkrat odstranil prispevek o stavki

»Vse Informativne oddaje, vključno s TV Dnevnikom in Odmevi ter oddajami o športu in kulturi, bodo ta dan 'zatemnjene', podobno bo na spletnih straneh MMC. Predvajano bo sporočilo stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija. Razvedrilni program bo predvajal ponovitve oddaj. Na radijskih postajah bo vsebina prilagojena stavki, prav tako v informativnih oddajah regionalnih RTV-centrov in manjšinskih informativnih oddaj,« je Helena Milinković, predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in predsednica KNS, opisala današnji potek celodnevne stavke na RTV Slovenija.

A s spletnih strani MMC je že po nekaj urah izginila novica o stavki. Zdaj že večkrat jo je odstranil Igor Pirkovič, v. d. urednika uredništva za nove medije. Kot so zapisali stavkajoči, samovoljno in brez vednosti dnevne urednice ter v nasprotju z odločitvijo stavkajočih. »Na tak način do zdaj nikoli ni bilo takih posegov s funkcije urednika uredništev,« so še zapisali in navedli, da to potezo razumejo kot oviranje zakonske pravice do stavke, o čemer so tudi obvestili generalno vodstvo stavkovnega odbora.

Kot je razumeti odziv direktorja TV Slovenija Uroša Urbanijo, vodstvo tudi na TV Slovenija ne želi predvajati zahtev in opozoril stavkajočih. »Kar koli objavljati mimo urednika je nezakonito in ne more iti kar tako mimo. Pritiski protestnikov na urednika, kaj objaviti in česa ne, pa je sploh nezakonito,« je zapisal na Twitterju.

Pričakovati je, da bodo na dogajanje stavkajoči opozorili tudi ob 14. uri na zboru zaposlenih, ki v prvi vrsti zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, spoštovanje standardov, dogovor o kadrovski politiki in socialni dialog ter tudi odstop generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice Jadranke Rebernik, predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča in tudi Pirkoviča.

Ob 19. uri bo na Trgu republike tudi shod za javno RTV Slovenija.