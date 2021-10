Petra Grah Lazar pojasnila razloge, zakaj je Stevanovića »prevzel« NPU

Tekma s časom

Tudi raper Zlatko se sooča z očitki, da je hujskal k upiranju. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zjutraj so na domu kranjskega svetnika in vodje gibanja Resni.capolicisti in kriminalisti opravili hišno preiskavo, saj ga sumijo hujskanja k upiranju. Preiskali so tudi sedež gibanja. Tako Stevanović kot tudi rapersta od torkovega popoldneva oziroma večera v policijskem pridržanju. S kazensko ovadbo naj bi ga kmalu pospremili pred preiskovalnega sodnika.Nad Zlatkom visi enak sum kaznivega dejanja, preiskava pa teče proti še eni osebi, ki pa po naših informacijah javnosti menda ni tako znana kot omenjena. Sumijo ga sodelovanja v skupini, ki uradni osebi prepreči uradno dejanjeDa je preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad, nam je potrdila tudi v. d. direktorice. Čeprav se NPU ukvarja z zahtevnejšimi oblikami kriminalitete, so na pobudo preiskovalca NPU, ki je že od samega začetka delal na tem primeru, preiskavo prevzeli od ljubljanskih kriminalistov.Preiskavo so skupaj s pristojnim državnim tožilstvom v ponedeljek začeli kriminalisti Policijske uprave Ljubljana. Ti so kolege na NPU zaprosili za strokovno pomoč in zato se je v preiskavo aktivno vključil tudi kriminalist NPU, ki je bil tudi navzoč na sestanku delovne skupine.Ko so osumljence v torek pridržali, se je začela tekma s časom, saj morajo kriminalisti v 48 urah bodisi zbrati dovolj dokazov za privedbo pred preiskovalnega sodnika ali pa osumljence izpustiti.»Da bi zbrali dovolj dokazov, je moralo veliko kriminalistov pregledovati elektronske posnetke in drug dokazni material. Moram poudariti, da ne sodeluje samo NPU, ampak tudi druge enote. NPU je tako včeraj zjutraj na pobudo našega preiskovalca primer prevzel, saj lahko za uspešen potek preiskave zagotovimo ustrezne prostore in kadre. Vedeti je treba, da so bili ljubljanski kriminalisti polno zasedeni tudi z včeraj napovedanimi protesti in je bilo kadra, da bi uspešno izpeljali postopek do konca, enostavno premalo,« pojasnjuje Grah Lazarjeva in že vnaprej zanika kakšne koli politične vzvode za prevzem primera.Drugih podrobnosti pa zaradi varstva osebnih podatkov ni želela razkriti.