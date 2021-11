Stisk zaradi ukrepov ne smemo banalizirati

V nadaljevanju preberite:

Strokovnjaki so večkrat opozorili na posledice epidemije pri otrocih in mladostnikih. Več mesecev zaprte šole so zahtevale davek na duševnem zdravju, v novem šolskem letu pa spet ni pravega miru. Zdaj razburja odlok o stalnem nošenju mask v prvi triadi in samotestiranju. Čeprav bo večina vse to zmogla, morebitnih stisk ne smemo ignorirati, ključna je empatična komunikacija. Če kdaj, otroci zdaj najbolj potrebujejo odrasle z integriteto.