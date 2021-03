Stiske pred zaprtimi vrati vrtcev in šol

Okužbe

Spet na zoom

Telefoni vrtcev so v zadnjih dneh pregorevali. Zaradi odloka, ki bo vrata vrtcev in šol za prvo triado zaprl vsem otrokom, katerih starši niso zaposleni v kritični infrastrukturi, vojski, policiji, zdravstvu, sociali in šolstvu. Da naj vlada spet razmisli in doda izjeme, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in tudi Skupnosti občin Slovenije (SOS). Po obljubah, da se vzgoja in izobraževanje ne bosta zapirala prva, so ogorčeni tudi ravnatelji.»Imamo primera, da starši ne morejo dobiti dopusta, delodajalec pa ne dovoli koriščenja odsotnosti z dela zaradi višje sile. Edini, ki bi lahko pazil otroke, je babica, ki je onkološka bolnica. Potem so otroci priseljencev, otroci s posebnimi potrebami, poznamo družine, v katerih je doma nasilje. Pisala sem ministrici, predsedniku vlade, državnemu sekretarju … Nobenega odgovora nisem dobila. Obljubili so, da se bomo zapirali zadnji, ne pa prvi in edini v celoti,« je ogorčena predsednica Skupnosti vrtcev SlovenijePo besedah Bogatajeve jutri v vrtcih pričakujejo okoli deset odstotkov otrok. Tu in tam bo tudi kakšen otrok, ki mu varstvo po odloku ne bi pripadalo, a gre za veliko stisko. »V šolah in vrtcih se vsak teden testiramo, cepili smo se, nekateri so okužbo že preboleli. Če to ni varno za otroke, potem ne vem, kaj je,« meni Bogatajeva.iz NIJZ je dejala, da je velik delež prenosov okužb nepojasnjen, med največ znanimi pa so okužbe na delovnih mestih, na zasebnih druženjih in v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes v vrtcih okuženih 162 zaposlenih in 21 otrok, v osnovnih šolah pa 244 zaposlenih in 271 otrok. Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da je v vrtcih 37,3 odstotka zaposlenih cepljenih in prebolelih, v osnovnih šolah pa 50,9 odstotka.Zapiranje vrtcev občutijo tudi v občinah, pravi predsednik SOS in župan Podčetrtka: »Vrtci niso žarišče virusa. Zato smo predlagali, naj dajo občinam možnost, da bi odločale o tem, kdo je upravičen do vrtca, kot je že bilo urejeno. Odgovora nismo dobili.« Kaj naj storijo starši, pa so z ministrstva odgovorili, da »delodajalce prosimo, da v teh enajstih dneh staršem vrtčevskih otrok in otrok do petega razreda osnovne šole omogočijo koriščenje odsotnosti z dela zaradi višje sile«. Na GZS pa vlado pozivajo, naj v odlok doda izjemo za zaposlene, ki so potrebni za izvajanje nujnih aktivnosti varnega delovanja in poslovanja.Ministrstvo je danes poslalo razlago, da odlok ne velja za varuhe predšolskih otrok na domu. Bogatajeva je ogorčena: »Nerazumna je odločitev, da v času 'popolnega' zaprtja države varuhi na domu lahko nemoteno opravljajo svojo dejavnost. Ravnateljice in ravnatelji javnih vrtcev se sprašujemo, zakaj v naši državi obstajajo dvojna merila ali celo namig, da v tem času sprejmejo v varstvo nekaj naših otrok.«Šolarji bodo večinoma doma, staršem pa bodo šli naproti, je dejal predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev: »Danes je služba dobro, ki ga je treba držati in obdržati. Bi bilo pa za otroke nujno, da se res vrnejo 12. aprila.« Ravnateljica OŠ Danile Kumarpa je dejala, da so ravnatelji v zoprnem položaju: »Po eni strani imamo avtonomijo, po drugi strani pa bomo v vsakem primeru naredili narobe. Če bomo otroka sprejeli, bo problem, ker ne bomo enakopravno obravnavali vseh, če pa ga ne bomo sprejeli, bomo nečloveški.«Dodala je, da starši niso v stiski le zaradi varstva. Mamica treh otrok ji je poslala zapis, da šolanja na daljavo ne zmore več: »Sploh ne, ker je že viden jasen odpor učenke do takega načina dela. Izbiram pač duševno zdravje pred šolskim znanjem. Če starši ne bomo povedali, da ne zmoremo zagotavljati kakovostnega šolanja doma, bomo šolanje na domu nadaljevali v neskončnost.«