Stoodstotna podražitev gradnje infekcijskega oddelka

Cene gradbenih projektov letijo v nebo, vidimo na primeru gradnje oddelka za infekcijske bolnike v UKC Maribor. Lani poleti, ko je bilo še v načrtu, da bo stavba zgrajena iz evropskih sredstev, je bila njena ocenjena vrednost 54 milijonov evrov. Ko je prešlo financiranje na domači proračun, se je v pičlih sedmih mesecih ocenjena vrednost praktično podvojila in znaša 105,18 milijona evrov. Kvadratni meter nove bolnišnice bo tako stal kar 5728 evrov. Potreb v UKC Maribor je še veliko in vse so nujne. Katere?