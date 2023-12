Ministrstvo za notranje zadeve in Generalna policijska uprava sta enotam v svoji sestavi ter posameznikom podelila priznanja za požrtvovalnost med letošnjimi poplavami. V takšnih kriznih dogodkih je policija med prvimi organi, ki se odzove, je zbrane nagovoril namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle.

Kako pomembna je vloga policije, se izkaže prav v trenutkih največje nemoči. Bistvo dogajanja v času katastrofalnih ujm je Ciperle povzel z besedami »najprej smo reševali življenja, to je bila naša glavna naloga«.

Žive verige in uspešno improviziranje, ko ni bilo opreme

Policistom in nekaj občanom, ki so prav tako prejeli medalje policije za požrtvovalnost, se je Ciperle zahvalil, ker so »z neprehodnih in neprevoznih območij s helikopterjem reševali ljudi, s čolni pomagali evakuirati ujete občane, z živo verigo čez deročo vodo varno prepeljali prebivalce, izvajali cestne zapore, vzpostavljali telekomunikacijske povezave in storili še vse ostalo, kar je bilo potrebno za varnost ljudi, pa tudi živali in premoženja«.

Medalje policije za požrtvovalnost je prejelo 59 ljudi, od tega 23 pripadnikov letalske policijske enote.

Medalj policijski letalci niso pričakovali. »To je naše delo, naše poslanstvo. Za to se usposabljamo, treniramo in hodimo v službo. Me pa veseli, da ko je treba tudi pokažemo to, za kar se usposabljamo,« je za medije povedal član letalske policijske enote in prejemnik medalje za požrtvovalnost Bojan Kos.

Dodal je, da se je s posadko helikopterja znašel tudi v okoliščinah, ki jih priročniki ne predvidevajo. »Potrebne je bilo ogromne neke improvizacije. Iz hiše v Črni na Koroškem smo denimo reševali močno poškodovanega starejšega moškega. Zmanjkalo nam je reševalne opreme, zato smo ga položili na večjo desko in ga skozi okno stanovanjske hiše položili na bager, z bagra pa dvignili v helikopter,« je dejal Kos, ki je bil v vlogi reševalca na vitlu. »Strah in adrenalin moraš takoj odmisliti,« je dodal na vprašanje, kakšni občutki so ga prevevali.

Državljani so si dokazali, da znajo držati skupaj

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je podelil plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva.

»Številni ljudje so ostali ujeti v poplavljenih hišah in vozilih, mnogi odrezani od sveta in pomoči potrebni. Takoj zjutraj sta na pomoč poletela oba policijska helikopterja z ekipo gorske enote policije in reševalci, ki so kljub slabi vidljivosti, dežju in zahtevnim vremenskim razmeram začeli reševanje ljudi,« je na avgustovsko povodenj spomnil Poklukar.

»Mnogi pogumni posamezniki v ministrstvu za notranje zadeve, policiji in inšpektoratu za notranje zadeve so v tistih dneh reševali življenja ljudi in njihovo premoženje ter s svojo požrtvovalnostjo poskrbeli, da je delovala kritična infrastruktura,« je poudaril minister. S tem so si državljani dokazali, da znajo držati skupaj. Kot sodelavci, kot narod in kot država, je dodal Poklukar.

Plaketo so prejeli letalska in gorska policijska enota, policijske uprave Celje, Kranj, Ljubljana in Murska Sobota, direktorat za logistiko ter direktorat za policijo in druge varnostne naloge.

Obe priznanji pa sta prejela policist Franci Marolt, ker je ponoči obveščal sokrajane Komende, da so pred vodo umaknili svoje avtomobile in premoženje, ter Andrej Uršič iz policijskega urada za informatiko in telekomunikacije, ki je zaznal prekinitve nekaterih telekomunikacij ter omogočil ponovno delovanje zvez. Do lokacije bazne postaje ga niso mogli prepeljati s helikopterjem, zato se je iz avstrijske strani meje do nje peš prebil sam in tam ostal več dni ter skrbel za delovanje agregatov.