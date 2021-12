Strah pred rušenjem koalicije pretehtal

Čeprav sta poslanka SDS Mojca Škrinjar in vodja poslancev SMC Gregor Perič med interpelacijo ministra za okolje Andreja Vizjaka novinarjem zatrjevala, da NSi ne bo prispevala niti glasu za njegovo razrešitev, Vizjak sam ni bil povsem prepričan o tem. Nihče iz NSi pa pravzaprav ni želel pojasniti, kaj pomeni njihovo stališče, da Vizjak ne uživa njihove podpore. Na glasovanju so se nato njihovi poslanci vzdržali, za razrešitev Vizjaka pa je glasovalo le 43 poslancev. V NSi na glasovanju niso želeli tušiti koalicije in to je po naših informacijah tudi vodilo njihov premislek, kako glasovati.

Premier Janez Janša je NSi v zadnjih dneh pred interpelacijo vse intenzivneje žugal, da bi njihovo glasovanje za razrešitev pomenilo avtomatično izločitev iz koalicije. To pa stranki, ki je že globoko v kampanji za parlamentarne volitve s poudarjanjem doseženega v tej vladi, nikakor ne bi ustrezalo. Ni sicer skrivnost, da je njihov predsednik NSi Matej Tonin želel, da obravnave interpelacije v državnem zboru sploh ne bi bilo, ampak da bi Vizjak prej odstopil in tako razbremenil koalicijo. Kaj z njim, so premlevali tudi v njegovi SDS, a je Vizjak tudi znotraj stranke premočan, da bi ga zamenjali. Podporo so mu nato javno izkazali šele dan pred interpelacijo.

Vizjak je svoj odstop tudi včeraj zavrnil, saj da iz koalicijskega avtobusa ne bo skočil le zato, da bi lažje šel v breg. »V takšne stvari težko privolim. Interpelacija je zelo resna stvar in jo jemljem tudi zelo osebno. Menim, da ima ministrstvo za okolje kaj pokazati v tem mandatu,« je navedel minister pred interpelacijo, na kateri je zavrnil vse očitke. Le za navedbe, izrečene v pogovoru s poslovnežem Bojanom Petanom, da bodo že »sodniku jajca« strli, se je opravičil. »Neverjetno je, kako se temu človeku nič ne zgodi, jaz pa se moram pred vami mediji in politiko – torej ne pred sodiščem – zagovarjati za svoje početje pred štirinajstimi leti, da ne bi prišlo do škodljivega prevzema,« je še navedel in nato izrazil tudi prepričanje, da prav on oziroma njegova ekipa stojita za snemanjem pogovora.

Zavrnil je tudi očitke predlagateljev interpelacije, da ne deluje v dobro okolja ter da izključuje javnost. »Dejstvo je, da minister pri okoljski zakonodaji daje prednost parcialnim zasebnim interesom na račun nepovratne škode za naše vode, naravo in ljudi. Ampak minister Vizjak po svojih ravnanjih niti ne izstopa iz te vlade. Po razmišljanju mu je podobna večina ministrov in ministric,« je dejal vodja poslanske skupine LMŠ in prvi podpisani Brane Golubović.

Da smo bili v zadnjem času seznanjeni s preveč stvarmi, ki njegov ugled in funkcijo ministra krnijo, so sicer v predstavitvi poslanskih stališč navedli tudi v poslanski skupini NSi, pri čemer so v opoziciji pozivali, da njihova vzdržanost pravzaprav pomeni podporo ministru. Najmanj 46 glasov je namreč potrebnih za razrešitev ministra. V LMŠ, SD, Levici, SAB in nepovezani poslanci, ki jih imajo sami »le« 43, pri interpelacijah ne morejo računati tudi na podpornike koalicije. Enako je mogoče pričakovati na ponedeljkovi interpelaciji ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa.

»Pričakovano smo ujetniki sedanjih ministrov, saj predsednik vlade nima večine v državnem zboru in tako tudi ne možnosti za izvolitev novega ministra,« je ob predstavitvi poslanskih stališč poudarila tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. Da to pomeni, da nase prevzemajo odgovornost za njegova dejanja in ta dejanja tudi podpirajo, pa je navedel poslanec SD Soniboj Knežak. Poslanka Levice Nataša Sukič pa je to označila za sredinec bojda sredinske NSi.