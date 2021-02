Stranke Kula za izredno sejo o demografskem skladu

Predlagana rešitev le kapljica v morju

Levica ob podpori še treh strank zahteva sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ, zaradi škodljivih učinkov vladnega predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Prepričani so namreč, da cilj zakona ni reševanje vrzeli v pokojninski blagajni, ampak da si želi sedanja vlada s sprejetjem tega zakona zagotoviti centralizacijo nadzora nad upravljanjem skoraj devetih milijard evrov državnega premoženja.Zahtevo Levice podpirajo tudi stranke LMŠ, SD in SAB. Ker vladajoča koalicija zakona ni hotela dati dala v javno obravnavo in ga ni uskladila s socialnimi partnerji, so te stranke koalicije Kul prejšnji teden protestno zapustile sejo pristojnega parlamentarnega odbora, ki pa je nato predlog zakona kljub temu ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo.»Demografski sklad, kot si ga je zamislila vlada, ni in ne more biti sistemska rešitev za javnofinančne težave pokojninske blagajne, niti ne more izboljšati klavrnega materialnega položaja sedanjih in bodočih upokojencev. Prav tako ne more rešiti še problemov financiranja družinske politike in oskrbe starejših. Ob realističnih projekcijah bi lahko sklad leta 2040 v pokojninsko blagajno vplačal okrog 200 milijonov evrov, kar je le 8 odstotkov pričakovanega primanjkljaja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,« menijo v štirih opozicijskih strankah.Zato opozarjajo, da demografski sklad ne rešuje upokojencev, ampak vladi omogoča mešetarjenje z njihovimi prihranki, poleg tega pa po prepričanju Kula prinaša nove vzvode za privatizacijo državnega premoženja. Med drugim se zato zavzemajo, da naj vlada komisiji za nadzor javnih financ in fiskalnemu svetu posreduje analizo dolgoročnega vpliva predloga omenjenega zakona na stanje javnih financ. Vlado tudi pozivajo, da naj pripravi ustreznejšo rešitev.Predlogu zakona nasprotujejo tudi sindikati, zato že razmišljajo o naknadnem zakonodajnem referendumu. Da se bodo pogovorile o možnosti razpisa referenduma so prejšnji teden napovedale opozicijske stranke.