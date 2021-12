Strokovna skupina z ministrstvi popoldne o covidnih ukrepih

Strokovna skupina za covid-19 in ministrstva bodo popoldne pretresali covidne ukrepe med prihajajočimi prazniki. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek si vsaj ob glavnih prazničnih dneh želi daljšega obratovalnega časa gostinskih lokalov ob upoštevanju ukrepov. Zdravstveni minister Janez Poklukar pa svari pred oklevanjem pri zaostrovanju ukrepov.

Počivalšek je sestanke strokovne skupine in ministrstev napovedal v izjavi ob seji upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Kateri konkretni ukrepi bodo sprejeti, ni hotel napovedovati. »Dejstvo je, da se bomo morali skupaj dogovoriti o ukrepih, ki jih bomo sprejeli in potem tudi spoštovali,« je poudaril.

Kot je pojasnil, z ene strani prihajajo zahteve po zaostrovanju, na drugi strani »pa pričakujemo, da bomo glede na rezultate nekatere zadeve tudi sprostili«. Sam sicer verjame, da dodatnega zapiranja dejavnosti ne bo.

O morebitnih ukrepih ni hotel špekulirati niti minister Poklukar. Tudi sam je potrdil sestanke med ministrstvi in strokovno skupino, pa tudi znotraj vlade, ki bodo potekali danes in jutri. Ukrepe bodo nato sprejeli na seji vlade, ki je za zdaj predvidena za četrtek, je povedal v izjavi ob obisku cepilnega centra v ljubljanskem kliničnem centru.

Opozoril je na pandemično izčrpanost, ki predstavlja tveganje, da popustimo pri izvajanju ukrepov. Posvaril je tudi pred oklevanjem pri sprejemanju dodatnih ukrepov.

Pri tem se je odzval tudi na predlog epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki po besedah v. d. predstojnika centra za nalezljive bolezni NIJZ Maria Fafangla predlagajo, da bi bila edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenost s poživitvenim odmerkom cepiva. Poklukar je povedal, da bodo s strokovno skupino in vlado tudi o tem predlogu razpravljali danes in v sredo.

Opozoril je tudi na novo različico koronavirusa omikron, ki se intenzivno širi po Sloveniji. Sam ljudem v prazničnem času svetuje, da se čimbolj držijo tako imenovanih mehurčkov, izvajajo že znane ukrepe in se samotestirajo. »Na ta način čim prej prepoznamo eventualno okužbo in čim prej preprečimo verigo okužb, s tem da se javimo na PCR-testiranje,« je poudaril.

Epidemiolog Fafangel je v današnji izjavi za medije poudaril, da o omikronu vsega še ne vemo, je pa glede na podatke veliko bolj nalezljiv. Za zdaj se sicer nakazuje, da po okužbi sledi blažji potek bolezni. A je to, kot je poudaril, brez dobrih podatkov staviti na to, kockanje. »Najbolj pomembno je pravočasno ukrepanje. To je bolj pomembno, kot da pred tem čakamo na stoodstotne podatke,« je dodal.

Poudaril je, da je ukrepe treba prilagajati številu okužb, saj epidemiološka služba ne more več ločiti, ali gre za sum okužbe z omikronom ali ne. Rezultati sekvenciranja in s tem tudi informacija o posamezni različici do epidemiologov namreč pride skoraj vedno prepozno.