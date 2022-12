Stroški za osemkolesnike, ki jih ne bomo kupili, se še višajo

Iz odgovora vlade na pisno poslansko vprašanje Mihe Kordiša, Levica, je minuli konec tedna vlada odgovorila, da bo Slovenija poleg razvojnih stroškov v vrednosti 7,2 milijona evrov in trimilijonskih administrativnih stroškov za leto 2022 morala te za program boxer OCCAR plačati tudi za leto 2023, in sicer v višini 343.713 evra. Zakaj torej vlada še ni izstopila, če je sklep o odstopu od nakupa osemkolesnikov boxer sprejela že 15. septembra?

»Pričakovanje Slovenije je, da bomo čimprej izstopili iz OCCAR. To namero smo tudi jasno skomunicirali. Za izstop pa je potreben dogovor obeh strani. Upamo, da bo do njega prišlo čimprej. Naj še enkrat poudarimo, da do vseh teh nepotrebnih stroškov ne bi prišlo, če bi prejšnji minister Matej Tonin sledil pozivu mandatarja in te pogodbe ne bi podpisal,« odgovarjajo na ministrstvu za obrambo, kjer pa navkljub sklepu, da bodo do konca leta predstavili (cenejšo) alternativo nakupu 45 osemkolesnikov boxer, tega še niso storili.

V osnutku predloga nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki je trenutno v javni razpravi, so zapisali le, da je načrtujejo nabavo optimalnega, minimalnega števila bojnih kolesnih vozil za razvoj srednjih sil, t. j. srednjega pehotnega bataljona, modulov srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona, ki bodo imela ustrezno zaščito in ognjeno moč.