Študenti besni zaradi podražitve bonov

Leto 2023 se je za študente začelo z neprijetnim presenečenjem, s 1. januarjem je najvišja dovoljena cena subvencioniranega obroka narasla s sedem na devet evrov. Dvig cene sicer blaži sočasni dvig državne subvencije z 2,82 na 3,5 evra, vendar je doplačilo študentov pri najvišji ceni obroka skočilo z dosedanjih 4,18 evra na pet evrov in pol, s čimer je cena bona presegla minimalno urno postavko študentskega dela.

Najdražja prehrana je v Ljubljani, kjer je po podatkih Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) povprečno doplačilo za študentski bon ob prehodu v novo leto poskočilo z 2,86 na 3,42 evra, torej za kar petino. Vendar pa so kakovostni obroki praviloma krepko dražji od povprečja, ki ostaja razmeroma slabe kakovosti zaradi ponudnikov prigrizkov, kot so, denimo, sendviči, bureki in toasti.

Študentska organizacija se strinja z dvigom cen

Z dvigom cen obrokov se je strinjala krovna Študentska organizacije Slovenije (ŠOS), rekoč, da je dvig cen edini način, da se sistem subvencionirane študentske prehrane ohrani. Zaradi naraščajočih cen živil in vnaprej določene najvišje dovoljene cene obroka je gostincev, ki ponujajo obroke na študentske bone, vse manj. V zadnjem desetletju se je število ponudnikov študentske prehrane zmanjšalo za več kot polovico, so navedli.

Bistveno manj razumevanja za dvig cen bonov od svojih predstavnikov pa imajo študentje. Družbena omrežja so polna žolčnih komentarjev, ki opozarjajo na težke socialne razmere, v katerih živijo študenti, pa tudi na padanje kvalitete študentske prehrane. V Mariboru so študenti že napovedali protest proti podražitvi obrokov, podobne pozive k protestom proti vladi in študentski organizaciji pa je slišati tudi v Ljubljani.

ŠOU za predčasni dvig subvencije

Včeraj so se na jezo študentov odzvali v ljubljanski veji Študentske organizacije in zahtevali sestanek predstavnikov študentskih organizacij, predstavnikov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavnikov gostincev. Predlog ŠOU je sicer razmeroma skromen. Ministrstvo so pozvali, naj še dodaten dvig subvencije študentskega bona za 35 centov, ki je zaradi inflacije predviden z začetkom marca, uvede že prej kot čez slaba dva meseca.

Oglasil se je tudi podmladek stranke NSi, ki je predlagal preusmeritev neporabljenih sredstev, namenjenih subvenciji študentske prehrane, v sklad za štipendije, kar bi lajšalo socialne stiske študentov. Prav takšno zahtevo je sicer že pred dvema letoma na vlado naslovila Lista demokratičnega študentstva, vendar se tedanji minister za delo iz kvote NSi Janez Cigler Kralj nanjo ni odzval.