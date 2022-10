Študenti pred volitvami opozarjajo na omejavanje volilne pravice

Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF) in Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) sta opozorila na sporno dogajanje pred volitvami predstavnikov v Študentsko organizacijo, ki bodo potekale 12. oktobra. Ker je ena izmed opozicijskih kandidatk doživela nesrečo in se zdravi v bolnišnici, ni uspela v roku oddati zahtevanih dopolnil k svoji kandidaturi. Volilna komisija ŠOU, ki je zaradi svoje sestave letos že dvignila prah, je njeno kandidaturo kljub izrednim okoliščinam zavrnila.

Kandidatka z opozicijske Združene liste študentskih društev Filozofske fakultete je kandidaturo oddala v roku, dopolnitve, ki vključujejo veljavno potrdilo o vpisu, pa ni uspela oddati. Ko je bila v petek na poti na študentski Kampus, da bi jih oddala osebno, je namreč doživela nesrečo, v kateri je bila huje poškodovana.

Predsednik ŠOFF Nejc Kralj je še isto popoldne, čim je izvedel za nesrečo, obvestil volilno komisijo preko elektronske pošte in tudi priporočenega pisma. V dopisu jim je pojasnil okoliščine in prosil za izredno podaljšanje oddajnega roka dopolnitve kandidature. Ker je bila kandidatka v bolnišnici zaradi nevarnih poškodb, potrdila o vpisu na fakulteto namreč ni mogla oddati, do njenega potrdila o vpisu pa ne more dostopati nihče razen nje in njenih uradnih pooblaščencev. Njeno zdravstveno stanje je »stabilno in okreva, zaradi narave poškodb pa je odzivna zgolj svojim bližnjim, ki jim je njeno zdravje in življenje tudi primarna skrb«, sta pojasnila Kralj in predsednica ŠSFF Brina Minca Herlec.

Onemogočanje protikandidatov stalna praksa

Vendar volilna komisija ŠOU izrednih okoliščin ni upoštevala. Ker zapisnik seje komisije ni javno objavljen, razlogi za njihovo odločitev niso znani, »glede na dostopne informacije pa lahko upravičeno domnevamo, da gre za namerno omejevanje volilne pravice kandidatke za poslanko v Študentskem zboru ŠOU«, sklepata Kralj in Herlec. »Kandidatka zaradi nesreče ni imela enakih možnosti za uveljavljanje svoje volilne pravice,« menita in dodajata, da bi ji morali omogočiti podaljšanje roka za oddajo dopolnitve.

»Gre za nerazumno omejevanje v postopku kandidiranja. Njen razlog za to, da dopolnitve ni oddala, je izredna objektivna okoliščina,« sta zapisala predstavnika študentov Filozofske fakultete, ki od volilne komisije ŠOU zahtevata, da kandidatki omogoči sodelovanje ali ponovi razpis za volitve na FF.

Zaskrbljeni študenti so v javnem apelu Za demokratično izvedbo študentskih volitev opozorili prejšnji mesec opozorili, da je bila za predsednico volilne komisije letos imenovana Medina Čehić, sestra Rasima Čehića člana predsedstva ŠOU in vidnega predstavnika študentske stranke Povezani, ki družno s stranko Modro za študente že desetletje obvladuje ŠOU, pri čemer onemogočanje protikandidatov na vse mogoče načine ni redkost. Kot je poročal Radio Študent so člani skupine Povezani letos z nadlegovanjem že dosegli, da sta dve neodvisni kandidatki z Ekonomske fakultete odstopili od kandidature.