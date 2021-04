Nekatere besede in besedne zveze živijo svoje življenje le v določenih situacijah in v določenih krogih ljudi. V kontekstu, kjer se običajno pojavljajo, jih morda niti ne opazimo, saj same po sebi ne vzbujajo pozornosti. Jezikoslovci rečemo, da so rabljene nevtralno. Kadar pa se te besede pojavljajo drugje, postanejo zelo opazne oziroma zaznamovane (seveda pa obstajajo tudi besede, ki vedno vzbudijo pozornost). Od situacije in pisca je odvisno, ali bo besede uporabljal v njihovem običajnem okolju ali pa bo želel vzbuditi pozornost tudi tako, da jih namerno uporablja v drugačnem kontekstu. V primeru zadnje dni aktualne superlige pa lahko opazimo, da se preskoki besed in besednih zvez iz enega okolja v drugo včasih ne zgodijo, na primer takrat, ko bi to lahko bilo neprimerno. Vsebina je namreč preresna, da bi jo opisovali z najbolj stereotipnimi elementi športnega in športnonovinarskega jezika, sploh tistega, ki je značilen za govorjeni jezik, kot sta komentiranje tekem in pogovori z igralci in trenerji.Kako bi namreč zvenelo, če bi mediji poročali, da je ena organizacija drugi pokazala rdeči karton in da je ena stran zastreljala enajstmetrovko, zadela malo mrežico ali si celo zabila avtogol? Tudi pri poročanju o tem, da se je že po dnevu ali dveh začel lomiti rezultat, bi bila pozornost bralca (gledalca, poslušalca) usmerjena ne le v dogajanje, ampak tudi v način, kako je novinar izrazil vsebino. Od okoliščin je odvisno, kdaj bi takšno izražanje vendarle bilo primerno.Če nismo navijaški kot kavč trenerji, se bomo v pogovorih na odprtih terasah morda vseeno strinjali, da tekma še ni odločena in da se do sodnikovega zadnjega žvižga rezultat lahko še spremeni. Morda bomo na odločitev čakali do konca sodnikovega podaljška ali pa bo zmagovalec znan šele po strelih z bele točke. Morda pa bo končna odločitev padla za zeleno mizo. Kaj bo prinesla prihodnost, je težko napovedati. Žoga je pač okrogla.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Andrej Perdih.