Surs:Prebivalci Slovenije smo zagrizeni športniki

Priporočila WHO glede telesne aktivnosti Fizična aktivnost ima pomembne koristi za zdravje srca, telesa in duha

Fizična aktivnost prispeva k preprečevanju in obvladovanju nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, raka in diabetesa

Telesna aktivnost zmanjšuje simptome depresije in tesnobe

Fizična aktivnost krepi razmišljanje, spodbuja učenje in izboljšuje presojo

Telesna aktivnost zagotavlja zdravo rast in razvoj mladih

Telesna aktivnost izboljša splošno počutje

Globalno 1 od 4 odraslih ne dosega priporočenih ravni telesne aktivnosti

Če bi bilo svetovno prebivalstvo aktivnejše, bi lahko preprečili do pet milijonov smrti na leto

Ljudje, ki so premalo aktivni, imajo tveganje za smrt za 20 odstotkov do 30 odstotkov večje od tistih, ki so dovolj aktivni

Več kot 80 odstotkov mladostnikov na svetu je premalo telesno aktivnih

Slovenija je majhna po površini, ampak velika po mnogih velikih športnih uspehih. To nenazadnje dokazujejo tudi odlični dosežki naših športnikov na pravkar končanih olimpijskih igrah.S športom se je v letu 2017 ukvarjalo najmanj 5 ur na teden skoraj 40 odstotkov prebivalcev Slovenije. V večjem odstotku so toliko ur na teden »športali« le v šestih članicah EU-28. Takih, ki so se zadosti ukvarjali z rekreativno telesno dejavnostjo (tj. po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije vsaj 150 minut na teden), je bilo 61 odstotkov, je sporočil Statistični urad RS.Pred leti je WHO sicer objavila drugačne podatke. V Sloveniji naj bi bilo v raziskavi WHO iz leta 2018 premalo aktivnih 27,7 odstotka moških in 36,6 žensk WHO je Slovenijo obravnaval v okviru držav srednje in vzhodne Evrope, kamor je umestil tudi ostale postsocialistične države stare celine.V Sloveniji je bilo sodeč po poročilu v več raziskav vključenih 2006 ljudi v starosti med 18 in 99 leti. Rezultati nas uvrščajo med nadpovprečne lenuhe. Neaktivnih je 32,2 odstotka prebivalcev, 27,7 moških in 36,6 žensk.